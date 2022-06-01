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    Doğalgazda haziran tarifesi yayınlandı

    Doğalgazda haziran tarifesi yayınlandı

    BOTAŞ'ın yayınladığı haziran ayı doğalgaz tarifesine göre, konutta kullanılan doğalgaza yüzde 30, sanayi abonelerine yüzde 40 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 17 zam geldi.
    • 01.06.2022 - 00:36
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 00:44
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    Doğalgazda haziran ayında geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife belirlendi.

    Konutta yüzde 30, sanayide yüzde 40 zam

    Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosuna göre, konutta kullanılan doğalgaza yüzde 30, sanayi abonelerine yüzde 40 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 17 zam geldi.

    Tarifeye göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine haziranda uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğalgaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de bin metreküp doğalgaz için 10 bin 416 lira oldu.

    AA'nın haberine göre, elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğalgazın fiyatı ise 12 bin 500 lira olarak belirlendi.

    Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

    Doğalgazda haziran tarifesi yayınlandı #1


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