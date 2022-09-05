Dolar endeksi 20 yılın zirvesine çıktı

Dolar endeksi, Fed'in ultra şahin para politikası duruşunu eylülde de sürdüreceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi ile birlikte 20 yıl aradan sonra tekrar 110 seviyesinin üzerini gördü.

Dolar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz açıklamaların sonucunda güçlendi. Diğer para birimleri karşısında üstünlük kazanan dolar, "güvenli liman" tanımını kazandı.

Dünya genelinde artan jeopolitik riskler ve Fed'in şahin politikaları doları diğer para birimleri karşısında desteklemeyi sürdürüyor.

Fed, faiz artırımını sürdürecek

Fed Başkanı Jerome Powell ağustos sonunda gerçekleştirilen Jackson Hole Sempozyumu'nda enflasyonla mücadeleye vurgu yaparak, ultra şahin adımları sürdüreceklerine ilişkin verdiği mesajlar verdi.

Fed'in 75 baz puan faiz artışı ihtimali artıyor

Fed yetkililerinin de yaptıkları sözle yönlendirmelerde şahin duruşu korumaları gerektiğine yönelik açıklamaları sonrasında para piyasalarında 75 baz puan faiz artışı ihtimali güçlendi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 21 Eylül'de yüzde 56, ECB'nin ise 8 Eylül'de yüzde 67 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Ekonomi dünyasındaki veriler doları güçlendirdi

Cuma günü, G7 Maliye Bakanları, Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planlarını onayladıklarını bildirdi. Söz konusu gelişmenin ardından Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı.

Öte yandan, cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam 315 binle beklentilerin hemen üzerinde gerçekleşse de, önceki aya göre önemli şekilde yavaşlama gösterdi.

Euro/dolar paritesi 20 yılın en düşüğünde

Söz konusu gelişmelerle 110,3 ile Haziran 2002'den beri gördüğü en yüksek seviyesine çıkan dolar endeksi, şu sıralarda 110'un hemen altında dengelendi.

Euro/dolar paritesi 20 yılın en düşüğüne geriledi

Bugün 0,9878'le Aralık 2002'den bu yana en düşük seviyeyi gören parite, şu sıralarda 0,9910'da dengelendi.

Sterlin/dolar paritesi 1,1443

Sterlin/dolar paritesi de 1,1443'le Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeden işlem görürken, tarihi dibine de yakın seyrediyor. Parite şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1480 seviyesinde seyrediyor.

Dolar endeksi altının ons fiyatını da baskılamayı sürdürüyor

Güçlenen dolar endeksi altının ons fiyatını da baskılamayı sürdürüyor. Üç haftadır düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı 1.711 dolardan işlem görüyor.