Fatih'te 2 bina çöktü: Soruşturma başlatıldı

İstanbul Fatih'te bugün, korkunç bir patlama yaşandı.

Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta, doğalgaz kaynaklı patlamanın ardından bitişik nizamda bulunan 2 bina çöktü.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin enkazda arama kurtarma çalışmaları uzun süre devam etti.

9 KİŞİ KURTARILDI

Enkazda bulunan 9 kişi sağ olarak kurtarılırken, Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ise olayın ardından açıklama geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakan Gürlek, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını duyurdu ve şöyle dedi;

2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

"İstanbul’un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu 2 binanın çökmesi hadisesine ilişkin adli soruşturma başlatılmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir.

"GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için fedakârca görev yapan arama kurtarma ekiplerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz."