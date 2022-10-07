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    Dört AB ülkesi gazda dinamik tavan fiyatı önerecek

    Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'nın enerji dinamiklerini derinden etkiledi. AB ülkeleri içinde bulundukları sorunlardan çıkmak için çareler arıyor.
    • 07.10.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 09:28
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    Dört AB ülkesi gazda dinamik tavan fiyatı önerecek

    İtalyan ANSA ajansının haberine göre; İtalya, Polonya, Yunanistan ve Belçika, Avrupa Birliği (AB) içinde gazda dinamik tavan fiyat uygulanmasını önermek üzere harekete geçildi.

    Bu dört ülke tarafından, AB'de gaz için dinamik tavan fiyat uygulanmasını öneren gayriresmi bir belge imzaladı.

    Ham petrol fiyatı gibi doğalgaza da dinamik bir koridor oluşturmak isteniyor

    AA'nın haberine göre, söz konusu teklifin, ham petrol fiyatı gibi dış parametreler temelinde revize edilebilecek, merkezi bir değer belirlemenin mümkün olacağı "dinamik bir koridor" oluşturulmasına yönelik olduğu belirtildi.

    Mario Draghi

    "Enerji kriziyle AB olarak beraber yüzleşme önemli"

    Bu arada, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan İtalya Başbakanı Mario Draghi de "enerji, iklim ve ekonomi" konulu bir yuvarlak masa oturumunda yaptığı konuşmada, enerji kriziyle AB olarak beraber yüzleşmenin önemine vurgu yaparak, "Enerji kriziyle yüzleşmek için birlikte çalışmalıyız. Bunu ayrı ayrı da yapabiliriz ancak Avrupa'da birliği kaybederiz." ifadelerini kullandı.


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