DTÖ, 2021-2022 küresel büyüme tahminini yükseltti

DTÖ küresel 2021-2022 GSYH büyüme ve mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini artırdı. Kurum, aşı adaletsizliğinin küresel piyasaları olumsuz etkileyeceği yönünde görüş bildirdi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel ticaretin görünümüne ilişkin ekim ayı raporunu yayınladı.

DTÖ, küresel mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 10,8'e, gelecek yıl için de yüzde 4,7'ye çıkardı. Küresel GSYH büyüme tahmini bu yıl için yüzde 5,3'e, 2022 için de yüzde 4,1'e yükseltti.

KÜRESEL MAL TİCARETİNE İLİŞKİN BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 10,8’E ÇIKARDI

Raporda, küresel mal ticaretine ilişkin büyüme tahmininin, ekonomik faaliyetlerin yılın yarısında ivme kazanmasıyla 2021 için 2,8 puanlık artışla yüzde 10,8'e çıkarıldığı, 2022 için de yüzde 4'ten yüzde 4,7'ye yükseltildiği bildirildi.

“EN BÜYÜK AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLER KORONAVİRÜS KAYNAKLI”

Koronavirüs salgını ve tedarik zinciri sorunlarından kaynaklanan aşağı yönlü riskler konusunda uyarıların yer aldığı raporda, "Yarı iletken kıtlığı ve limanlardaki iş yoğunluğu gibi arz yönlü sorunlar, tedarik zincirlerini zorlayabilir ve belirli alanlarda ticaret üzerinde baskı oluşturabilir. Ancak bunların küresel arzlar üzerinde büyük etkileri olması pek olası değildir. En büyük aşağı yönlü riskler koronavirüsten kaynaklanmaktadır." denildi.

KÜRESEL GSYH BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 5,3 OLDU

Raporda, DTÖ'nün, küresel GSYH büyüme tahminini ise bu yıl için yüzde 5,1'den yüzde 5,3'e, 2022 için de yüzde 3,8'den yüzde 4,1'e çıkardığı bildirildi.

“KÜRESEL TİCARETİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE KRİTİK BİR ARAÇ”

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, rapora ilişkin değerlendirmesinde, küresel ticaretin koronavirüsle mücadelede kritik bir araç olduğunu belirterek, "Bu güçlü büyüme, ticaretin küresel ekonomik toparlanmayı desteklemede ne kadar önemli olduğunu altını çizerek gösteriyor." ifadesini kullandı.

AŞI ADALETSİZLİĞİ DAHA TEHLİKELİ VARANTLARINI KÖRÜKLER

Koronavirüse karşı aşılara adaletsiz erişimin bölgeler arasındaki ekonomik farklılıkları artırdığını vurgulayan Iweala, "Aşı adaletsizliğinin devam etmesine ne kadar uzun süre izin verilirse koronavurüsün daha da tehlikeli varyantlarının ortaya çıkma şansı o kadar artar ve bugüne kadar sağlık ve ekonomideki kazanımlar baltalanır." değerlendirmesinde bulundu.