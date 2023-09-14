DTÖ: Gerilimler küresel ticareti parçalamaya başladı Dünya Dünya Ticaret Örgütü'ne göre, ikili ticaret anlaşmalarının artması ile birlikte bir kutuplaşma yaşanmaya başladı ve bu anlaşmaların etkisinde küresel ticarette parçalı bir görünüm oluştu.

AA

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), yaşanan gelişmeler ışığında dünya ticaretindeki eğitimin değişmeye başladığını bildiren bir açıklama yaptı.

Dünya Ticaret Örgütü, küresel gerilimlerin etkisiyle rakip ticaret ilişkilerinin küresel ticarette parçalı bir görünümün oluşmasına neden olduğunu bildirdi.

DTÖ'den yapılan açıklamada, küresel gerilimler nedeniyle ülkeler arasında ticari ilişkilerin parçalı bir yapı sergilediği belirtildi.

Açıklamada, küresel gerilimler nedeniyle ülkeler arasında tek taraflı ticaret kısıtlamalarının gözlemlendiğine işaret edildi.

"Küreselleşmenin tersine döndüğünü söylemek için erken"

Örgütte göre, yine de bu eğilimin küreselleşmenin tersine döndüğünü söylemek için henüz erken bir safha olduğu belirtildi.

"Ticaret stratejileri küresel ekonomiyi parçalayacak"

DTÖ açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

Üretimi büyük pazarlara yaklaştırmak veya benzer düşünen ülkelerle üretim ağlarını güçlendirmek gibi diğer stratejiler, küresel ekonominin bölgesel ve jeopolitik hatlar boyunca parçalanmasına yol açacaktır.

"Beklenen arz kıtlığı ve gıda fiyatlarında keskin artış yaşanmadı"

Öte yandan, karşılıklı ticaretin 2022'de rekor seviyeye ulaştığı ABD ve Çin arasında bile ticaretin büyümesini sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, arz kıtlığı ve gıda fiyatlarında keskin artış yaşanması yönündeki tahminlerin ise gerçekleşmediği kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)