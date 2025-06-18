Dünya Altın Konseyi: Merkez bankalarının 'altın' hedefi arttı

AA

Altın madeninin savaş zamanlarında "güvenli liman" olarak görülmesi, merkez bankalarının değerli madene olan talebini artırdı.

Dünya Altın Konseyi’nin anketine göre, merkez bankaları yetkililerinin yüzde 95’i, altın rezervlerinin artacağını öngördü.

Dünya Altın Konseyi (WGC) ve YouGov tarafından 72 merkez bankasıyla yapılan anket, merkez bankalarının altın rezervlerini artırma planlarında rekor seviyeye ulaşıldığını gösterdi.

MERKEZ BANKALARI ALTIN REZERVLERİNİ ARTIRMAYA KARARLI

Küresel merkez bankalarının altın rezervlerinin 12 ayda nasıl değişeceğine ilişkin soru üzerine, anket katılımcılarının yüzde 95’i altın rezervlerinin artacağını, yüzde 5’i ise rezervlerin değişmeyeceğini öngördü.

Yetkililerin yüzde 43’ü de kendi altın rezervlerinin de gelecek 5 yıl içinde artacağına inandığını ifade etti.

TÜRKİYE'DE DURUM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan rapora göre, bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 0,4 artarak 62,6 milyar dolara ulaştı.