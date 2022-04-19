Dünya bankası 170 milyar dolarlık acil durum fonu oluşturacak

Dünya Bankası (DB) Başkanı David Malpass, birden fazla krizden zarar gören en yoksul ülkelere yardım etmek için 170 milyar dolarlık acil durum fonu oluşturmaya çalıştıklarını duyurdu.

Dünya Bankası (DB) Başkanı David Malpass, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırı nedeniyle bu yıl küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdüklerine değindi.

Ayrıca Malpass, ortaya çıkan çeşitli krizlere yönelik büyük bir finansman paketini hayata geçirmeyi planladıklarını bildirdi.

Savaştan kaynaklanan ekonomik sıkıntılar için 170 milyar dolarlık finansman paketi

Dünya Bankası'nın savaştan kaynaklanan ekonomik sıkıntılara yanıt olarak 170 milyar dolar büyüklüğünde 15 aylık yeni bir finansman paketini görüşeceğini belirten Malpass, bunun yaklaşık 50 milyar dolarının gelecek 3 ay içinde dağıtılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Bankanın büyüme tahminindeki düşüşün Rusya ve Ukrayna'nın da bir parçası olduğu Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki görünümün kötüleşmesinden kaynaklandığına işaret eden Malpass, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminin yüzde 4,1'den yüzde 3,2'ye indirildiğini ifade etti.

Düşük gelirli ülkelerde borç krizi daha artacak

AA'nın haberine göre Malpass, savaş sonucu gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle gelişmiş ve birçok gelişmekte olan ekonomi için de tahminlerin düşürüldüğünü aktardı.

Malpass, düşük ve orta gelirli ülkeler için borç krizinin ise bu yıl daha da kötüleşmesinin beklediğini belirtti.