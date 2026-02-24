Dünya Bankası: Ukrayna'nın savaş zararı 588 milyar dolar

Dünya Bankası, Ukrayna'nın yeniden yapılanma maliyeti tahminini artırdı.

Güncellenen maliyet, Ukrayna'nın GSYİH'sının neredeyse 3 katına çıkarak 524 milyar dolardan 524 milyar dolara yükseldi.

Maliyet; konut, enerji, eğitim, ulaşım ve diğer temel sektörleri baz aldı.

MALİYET TAHMİNİ: 588 MİLYAR DOLAR

Dünya Bankası, Ukrayna'nın yeniden yapılanmasına ilişkin maliyet tahminini güncelleyerek önceki raporunda 524 milyar dolar olan rakamı, geçen yılın sonu itibarıyla 588 milyar dolara yükseltti.

4 YILDIR DEVAM EDİYOR

Yapılan açıklamada, Rusya ile savaşın başlamasının üzerinden dört yıl geçtiği göz önüne alındığında, önümüzdeki 10 yıl için güncellenen maliyetin, Ukrayna'nın 2025 yılındaki gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) neredeyse üç katına ulaştığı belirtildi.

DASTAK PROGRAMLARI

Bankanın açıklaması şöyle:

Ukrayna hükümeti, kalkınma ortaklarının desteğiyle, 2026 yılı için öncelikli toparlanma ve yeniden yapılanma hedeflerini karşılamak üzere önemli adımlar atmaktadır. Bu adımlar arasında, yıkılan konutların finansmanı, mayın temizleme ve çok sektörlü ekonomik destek programları gibi kamu yatırım projeleri ve temel toparlanma destek programları yer almakta olup, toplamda 15 milyar dolardan fazla bir tutara ulaşmaktadır.

Açıklamada, Şubat 2022'den bu yana konut, enerji, eğitim, ulaşım ve diğer temel sektörlerde yürütülen acil onarımlar ve erken iyileştirme faaliyetleri yoluyla en az 20 milyar dolarlık ihtiyacın karşılandığı belirtildi.

"UKRAYNA'DAKİ DOĞRUDAN HASAR 195 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Bankanın açıklamasına göre, Ukrayna'daki doğrudan hasar önceki rapordaki 176 milyar dolardan 195 milyar doları aşmış durumda ve en çok etkilenen sektörler konut, ulaşım ve enerji sektörleri.

Açıklamada, "Hasar, kayıplar ve ihtiyaçlar, ön cephedeki bölgelerde ve büyük metropol alanlarında yoğunlaşmaya devam ediyor." denildi.

ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ TAHRİBATIN BOYUTU

Açıklamada, enerji sektöründe hasar gören veya yok olan varlıkların sayısında geçen yıla göre yaklaşık yüzde 21'lik bir artış olduğu, ulaşım sektöründe ise ihtiyaçların geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 24 arttığı belirtildi.

HASAR GÖREN KONUT STOKU

Bankanın ayrıca belirttiğine göre, geçen yılın sonu itibariyle konut stokunun yüzde 14'ü hasar görmüş veya yıkılmış olup, bu durum 3 milyondan fazla haneyi etkiledi.

Banka verilerine göre, yeniden yapılanma ve toparlanma ihtiyaçları en yüksek seviyede olup 96 milyar doları aşmaktadır. Bunu yaklaşık 91 milyar dolarla enerji sektörü ve neredeyse 90 milyar dolarla konut sektörü takip etmektedir. Ticaret ve sanayi sektörü 63 milyar dolardan fazla, tarım sektörü ise 55 milyar dolardan fazla bir ihtiyaca sahip.

Bu arada, bölgedeki kayıpları sınırlamaya yardımcı olan keşif ve mayın temizleme çalışmalarındaki ilerlemeye rağmen, patlayıcı madde tehlikesi yönetimi ve enkaz temizliğinin yaklaşık 28 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor.