Dünya Bankası'ndan gıda krizine 30 milyar dolarlık kaynak

Dünyada yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı, gıda krizini tetikledi. Dünya Bankası da krize karşı 15 ay içinde 30 milyar dolarlık kaynak ayıracağını ilan etti.

Dünya Bankası, ülkelerin enerji ve gübre arzını, ekim ve mahsul verimini artırmakla birlikte gıdada gereksiz depolamayı da önlemek için politikalar üretiyor.

Dünya Bankası, bu amaç doğrultusunda, gelecek 15 ay içinde gıda güvensizliğini gidermek için 30 milyar dolarlık kaynak ayrılacağı bildirildi.

Tarım, beslenme, sosyal koruma, su ve sulama gibi alanlardaki mevcut ve yeni projelerle devam eden gıda güvenliği krizine müdahale edileceği belirtilen açıklamada, ayrılacak finansmanın amacı aktarıldı.

Kaynak, gıda ve gübre üretimini teşvik edecek

Dünya Bankası'nın ayıracağı kaynak, gıda ve gübre üretimini teşvik etme, gıda sistemlerini geliştirme, ticareti kolaylaştırma ve kırılgan hanehalkları ile üreticileri destekleme çabalarını da içereceği kaydedildi.

Banka kaynak için ülkelerle çalışıyor

Açıklamada, bankanın gıda güvenliği krizine yanıt vermek için 12 milyar dolarlık yeni projelerin hazırlanması konusunda ülkelerle birlikte çalıştığı aktarıldı. Bankanın gıda ve beslenme güvenliğiyle ilgili mevcut projeler için de 18,7 milyar dolarlık kaynağı olduğuna işaret edilen açıklamada, bankanın tüm finansman araçlarından yararlanacağı ve bunların analitik çalışmalarla tamamlanacağı ifade edildi.

"Gelecekteki üretim artışlarına ilişkin net açıklamalar yapılması önemli"

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, gıda fiyatlarındaki artışların en yoksul ve kırılgan kesim üzerinde yıkıcı etkiler yarattığını belirtti.

Malpass, "Piyasaları bilgilendirmek ve istikrara kavuşturmak için ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak gelecekteki üretim artışlarına ilişkin net açıklamalar yapmaları kritik önem taşıyor." ifadesini kullandı.