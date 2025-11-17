Dünya Bankası'ndan İstanbul için 554,4 milyon euroluk dış finansman

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya Bankası'ndan İstanbul'un afetlere hazırlanması için bugün 554,4 milyon euroluk finansman sağlandı.

Bu destek, İstanbul genelinde acil durum hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi, afetlere dayanıklı ve enerji verimli kamu binalarının inşa edilmesi için kullanılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sağlanan finansmanla ilgili olarak, "İstanbul'un depreme hazırlık süreci, afet yönetimi kapasitesi ve kentsel dirençliliğin artırılmasına yönelik kamu yatırımlarına desteğimiz güçlü şekilde devam edecektir.” açıklamasında bulundu.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NIN GİRİŞİMLERİ İLE ELDE EDİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Türkiye'nin yurt dışından uygun koşullu dış finansman temin çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'un afet ve iklim dirençliliğinin artırılmasına yönelik tasarlanan İstanbul Kentsel Dirençlilik Projesi, 8 Ağustos'ta Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanmıştı.

Dünya Bankası’ndan İstanbul genelinde acil durum hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi, afetlere dayanıklı ve enerji verimli kamu binalarının inşa edilmesi amacıyla 554,4 milyon euroluk finansman temin edildi.

Proje kapsamında 554,4 milyon euro tutarında finansman sağlanmasına ilişkin anlaşma bugün imzalandı.

PROJEYİ İSTANBUL VALİLİĞİ YÜRÜTECEK

Söz konusu proje, İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından yürütülecek. Projeyle İstanbul genelinde acil durum hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi, afetlere dayanıklı ve enerji verimli kamu binalarının inşa edilmesi amaçlanıyor.

DÜNYA BANKASI'DAN İSTANBUL'A TOPLAM 1,9 MİLYAR DOLAR DIŞ FİNANSMAN

Dünya Bankası finansmanı da dahil olmak üzere İstanbul'un afetlere karşı dirençliliğinin artırılmasına yönelik sağlanan dış finansman tutarı da 1,9 milyar dolara yükseldi.

DÜNYA BANKASI'NDAN AFET BÖLGESİNE TOPLAM 7,5 MİLYAR DOLAR

Ayrıca, 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerin yeniden inşası amacıyla sağlanan finansman tutarı da yaklaşık 7,5 milyar doları buldu.

Türkiye'nin bu yıl uluslararası kuruluşlardan sağladığı uygun koşullu finansman tutarı yaklaşık 14,7 milyar dolara ulaştı.

"DÜNYA BANKASI İLE GÜÇLÜ ORTAKLIĞIMIZ SÜRECEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile uzun yıllara dayanan iş birliğinin olumlu sonuçlarının alındığını belirterek, "Dünya Bankası ile iş birliğimiz çerçevesinde, afet risklerinin azaltılması, iklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilir şehircilik alanlarında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu güçlü ortaklık önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürülecektir. Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programımız doğrultusunda, Orta Vadeli Program çerçevesinde İstanbul'un depreme hazırlık süreci, afet yönetimi kapasitesi ve kentsel dirençliliğin artırılmasına yönelik kamu yatırımlarına desteğimiz güçlü şekilde devam edecektir." dedi.