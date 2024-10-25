Dünya Bankası, Türkiye için 35 milyar dolarlık fonu artırmayı düşünüyor

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Dünya Bankası ve Türkiye, geçen yıl iki katına çıkarılan ve 2028'e kadar Türkiye'ye 35 milyar dolar finansman sağlanmasını öngören tutarda yeni bir artış yapmak için görüşmeler yürütüyor.

KAYNAĞIN ARTIRILMASI BEKLENİYOR

Reuters'a konuşan konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, görüşmelerin 35 milyar dolarlık finansmanda artışa ilişkin olduğunu ve sürecin tutarın "daha artırılması" ile sonuçlanmasını beklediğini söyledi.

1,9 MİLYAR DOLAR TUTARINDA FİNANSMAN ANLAŞMASI

Ayrıca G-20 ve Dünya Bankası toplantıları kapsamında ABD'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımı ile Dünya Bankası ile bu hafta dört projeye ilişkin 1,9 milyar dolar tutarında finansman anlaşması da imzalandı.

DÜNYA BANKASI KAYNAK ARTIRACAĞINI BELİRTMİŞTİ

Dünya Bankası geçen yıl Türkiye'ye ek 18 milyar dolar finansman sağlayacağını ve böylece Türkiye'ye sağladığı finansman paketinin büyüklüğünün 35 milyar dolara yükseldiğini açıklamıştı.

Bu açıklama, ekonomi yönetiminde genel seçim sonrası değişimin hemen ardından gelmişti.

Dünya Bankası'nın Türkiye'ye sağladığı finansmanın büyük bölümü yenilenebilir enerji, afet yönetimi, iklim değişikliği ile ihracatın desteklenmesi alanlarına ayrıldı.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, geçen yıl Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide, kurumun Türkiye'ye sağladığı finansmanı artırma sebebini ekonomi politikalarındaki değişimi ve bu sürece olan güvene işaret ettiğini söylemişti.