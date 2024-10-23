Dünya Bankası'ndan Türkiye'deki 4 projenin finansına 1,9 milyar dolar

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 ve Dünya Bankası toplantıları için geldiği ABD'deki temaslarının ilk gününde önemli temaslar kurdu.

Mehmet Şimşek'in ABD temaslarının ilk gününde, Dünya Bankası ile uygun koşullu 4 projeye ilişkin finansman anlaşması imzalandı.

Şimşek'in katılımıyla, Dünya Bankası'yla enerji verimliliği, taşkın ve kuraklık risk yönetimi, yeşil geçiş ve deprem bölgesindeki sanayi sitelerinin yeniden imarına yönelik 4 önemli proje için kredi anlaşması imzalandı.

PROJELERİ YÜRÜTECEK BAKANLIKLAR

Bahse konu projeler; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Tarım ve Orman ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları tarafından uygulanacak.

KAMU BİNALARI GÜÇLENDİRİLECEK

Projeler, kamu binalarında enerji verimliliğini artırmayı, afetlere karşı dayanıklılığı güçlendirmeyi, yeşil geçişten olumsuz etkilenebilecek grupları desteklemeyi ve deprem bölgesindeki mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyor.

TOPLAM FİNANSMAN 3,9 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Bu projelerle Türkiye'ye Dünya Bankası'ndan yaklaşık 1,9 milyar dolar tutarında finansman sağlandı. Böylelikle bu yıl Dünya Bankası'ndan sağlanan finansman tutarı 3,9 milyar dolara ulaştı.

"TOPLAM FİNANSMAN TUTARI 35 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yaptığı değerlendirmede, geçen yıl Orta Vadeli Program açıkladıktan hemen sonra Dünya Bankası'nın Türkiye'ye tahsis ettiği kaynakları önemli ölçüde artırarak, devam eden 17 milyar dolarlık programa 3 yıl içinde sağlanması öngörülen 18 milyar dolar daha eklediğini ve toplam finansman tutarının 35 milyar dolara ulaştığını anımsatarak, şöyle konuştu:

Bugün imzalanan projeler, Dünya Bankası'nın uyguladığımız ekonomik programa olan güvenini güçlü şekilde tekrar teyit ediyor. Bankanın toplam paketi artırmaya yönelik çalışmaları da devam ediyor, Dünya Bankası'yla hayata geçirilecek projeler ülkemizin kalkınma önceliklerini dikkate alıyor.

MEHMET ŞİMŞEK'İN İKİLİ TEMASLARI

ABD temaslarının ilk gününde Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Antonella Bassani ile görüşen Şimşek, ayrıca Asya Kalkınma Bankası Başkan adayı Masato Kanda, Pakistan Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb ve Libya Merkez Bankası Başkanı Naji Issa ile de bir araya geldi.