Dünya borsalarında rekorlar devam etti

Dünya borsalarında, ekonomik aktiviteye ilişkin iyi gelen veriler ve yüzde 1,6'nın altına gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faiziyle birlikte rekorlar birbiri ardına geldi.

Küresel piyasalarda bu hafta, uzun zamandır piyasalarda tedirginliğe neden olan enflasyon verilerinin korkulacak boyutta olmadığının anlaşılması, koronavirüs aşılama çalışmalarında sağlanan ilerleme ve ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlikle pay piyasalarında yükseliş eğilimi ve rekorların devam ettiği görüldü.

Yatırımcıların odağında bulunan verilerden ABD'nin enflasyonu, martta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 2,6 ile beklentilerin hafif üzerine çıktı. Ülkede aylık enflasyon Ağustos 2012'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterirken, yıllık enflasyon da Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'NİN 10 YILLIK TAHVİLLERİ DÜŞTÜ

ABD ile Rusya arasındaki gerilimin artabileceği endişeleri ve düşüş eğilimindeki ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise altının ons fiyatını destekledi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri haftayı 5 baz puan düşüşle yüzde 1,57'den tamamladı. Altının ons fiyatı ise özellikle haftanın ikinci yarısında ivme kazanan yükselişi ile bir önceki haftaya göre yüzde 2 artışla 1.778 dolara çıktı.

PETROL VE BAKIR YÜKSELDİ

Emtia fiyatlarında bu hafta ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izlendi. Haftalık bazda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,7 değer kazanarak 66,4 dolara, bakırın libresi de yüzde 3,7 yükselişle 4,2 dolara yükseldi.

Küresel piyasaların bir diğer önemli konusu da kripto paralardaki hareketlilik oldu. Bitcoin 64 bin 854 dolarla tarihi zirvesini yenilemesinin ardından 62 bin dolar seviyesinde dengelendi.

NEW YORK BORSASI YÜKSELİŞTE

Söz konusu gelişmelerle hafta genelinde alıcılı seyreden New York borsasında, bir önceki hafta kapanışına göre S&P 500 endeksi yüzde 1,57, Dow Jones endeksi yüzde ise yüzde 1,36 artış ile tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti.

AVRUPA BORSALARI POZİTİF SEYRETTİ

Avrupa borsalarında, olumlu makroekonomik veri akışının desteğiyle alış ağırlıklı bir hafta geride kalırken, 19 Nisan haftasında ECB'nin faiz kararı ve devamında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi 15.473 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından haftayı yüzde 1,48 artışla rekor kapanış olan 15.459 puandan tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,50 yükselirken, salgının başlangıcından bu yana ilk defa 7 bin seviyesinin üzerinde 7.019'dan kapanış yaptı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,91 ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 1,3 değer kazandı.

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ

Asya borsalarında ise Çin ve Japonya'da satıcılı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de yükseliş kaydedildi.

Çin'de açıklanan ilk çeyrek GSYH verisi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 artsa da beklentilerin altında kaldı. Çin'in ilk çeyrekte yıllık büyümesi ise yüzde 18,3 oldu.

Japonya'da açıklanan çekirdek makine siparişleri verisi de şubatta yüzde 8,5 gerileyerek beklentileri karşılamazken, ÜFE yıllık yüzde 1 artışla tahminleri aştı.

Çin'de açıklanan ihracat verisinin martta yıllık yüzde 30,6 artmasına karşın öngörülerin altında kalması da Asya borsalarının satıcılı seyretmesinde etkili oldu.

Bu gelişmelerle bu hafta, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,28, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi ise haftayı rekor seviyeyle önceki haftalık kapanışın yüzde 2,1 üzerinde tamamladı.

TCMB BEKLENTİLER DOĞRULTUSUNDA POLİTİKA FAİZİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Hafta içinde, Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen ilk Para Politikası Kurulu toplantısında, beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tutan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), karar metninde ise önemli değişiklikler yaptı.

Karar metninde, söz konusu karara gerekçe olarak; "Mevcut parasal duruşun krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin gelecek dönemde belirginleşeceği" öngörüsü gösterildi.

Fiyatlamalar açısından Borsa İstanbul'da öne çıkan gelişme ise uzun süredir satıcılı seyreden banka hisselerinde etkili olan alışlardı. Bankacılık endeksi bu hafta yüzde 4,15 değer kazanarak, son 14 haftanın en iyi performansını gösterdi.

Bu gelişmelerle BIST 100 endeksi haftayı bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,07 değer kazanarak 1.408,14 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise hafta boyunca sınırlı da olsa düşüş eğiliminde hareket ederek, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,1 azalışla haftayı 8,0718'den kapattı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.465 seviyelerinin önemli direnç, 1.340 puanın destek olarak öne çıktığını söyledi.