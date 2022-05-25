Dünya ülkeleri uzun yıllardır görülmemiş bir enflasyonun kıskacında

Dünyada enflasyonun ölçülmeye başlamadığı yıllardan bu yana görülmemiş enflasyon oranları yaşanıyor. Özellikle Avrupa'da açıklanan enflasyon verileri, son yılların en yüksek seviyelerinde.

Fiyat artışlarının oluşturduğu enflasyon tüm dünyanın ortak sorunu. Emtia ve enerji fiyatlarının artması, ham maddeye ulaşımın zorlaşması, tedarik zincirlerinde sorun yaşanması, Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği belirsizlik, yaptırım ve tehditler, koronavirüs salgınının Çin'de hala kısıtlamalara neden olması gibi etmenler fiyat artışlarını körüklüyor.

İş gücü piyasalarındaki sıkıntılar, baz etkisi ve ekonomilerin yeniden normalleşmesinin ardından gelen güçlü tüketici talep de dünya enflasyonunun artmasında etkili oluyor.

Türkiye'yi de kıskacına alan enflasyon artışı, daha önce bu kavramla karşılaşmamış olan Avrupa ülkeleri başta olmak üzere ABD'yi ve diğer ülkeleri de etkisi altına aldı.

Küresel piyasalar yükselen enflasyon endişesi ile negatif ilerliyor ve bu durumu aşmak için önlem alan merkez bankalarının kararları izlenerek yön bulunuyor.

İngiltere'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesinde

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, enerji fiyatlarının artışından etkilenen enflasyon, ülkede martta yıllık bazda yüzde 7 iken, geçen ay yüzde 9'a çıktı.

Japonya'da nisanda enflasyon yüzde 2,1 yükseldi

Japonya'da nisan ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 yükseldi. Japonya'da nisanda yemeklik yağ fiyatı yüzde 36,5, benzin, gaz dahil enerji fiyatları yüzde 19,1 artış gösterince enflasyon da hedeflerini aştı. Asya piyasalarındaki düşüş, yemeklik yağ fiyatının yüzde 36,5, benzin, gaz dahil enerji fiyatların ise yüzde 19,1 artması Japonya'nın enflasyonunu yükselten etmenler arasında yer aldı.

AB'de enflasyon nisan ayında 8,1'e yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, Avrupa Birliği'nin (AB) enflasyonu, nisan ayında yıllık yüzde 8,1'e yükseldi.

Euro Bölgesi'nde nisan ayına ilişkin yıllık enflasyon nisanda yüzde 7,4

Euro Bölgesi'nde nisan ayına ilişkin yıllık enflasyon nisanda yüzde 7,4 seviyesinde. Euro Bölgesi enflasyon kayıtları, 1997 yılından bu yana tutulmaya başlandı. Böylece, Euro Bölgesi'nde mart ayındaki gibi nisan ayında da enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyede ölçüldü.

ABD'de yıllık enflasyon 8,3

ABD'de nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 8,3 olarak açıklandı. Aylık enflasyon ise 0,3 artış gösterdi. ABD'de geçtiğimiz ay açıklanan yıllık enflasyon oranı 8,5 ile 41 yılın zirvesine çıkmıştı.

Almanya’da enflasyon 41 yılın en yüksek seviyesinde

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), nisan ayı enflasyon verilerini açıklandı ve Almanya’da enflasyonu 41 yılın en yüksek seviyesine taşıdı. Almanya'nın enflasyonu yüzde 7,4'e çıktı. Almanya'da martta yüzde 7,3 olan yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı sonucu artan enerji fiyatlarındaki son yükselişle nisanda yüzde 7,4'e çıkarak 1981'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Danimarka'da enflasyon 38 yılın zirvesinde

Danimarka Ulusal İstatistik Enstitüsü, verilerine göre Danimarka'da yıllık bazda martta yüzde 5,4 olan TÜFE, nisanda yüzde 6,7'ye çıkarak 1984'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İtalya ve İspanya'da da enflasyon tarihi yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor

Avrupa'nın üçüncü büyük ekonomisi İtalya'da yıllık enflasyon, artan enerji fiyatlarının etkisiyle nisanda yüzde 6,2 ile yüksek seviyede kalmaya devam etti. Avrupa'nın dördüncü büyük ekonomisi İspanya'da son bir yıldır artış kaydeden ve rekorlar kıran enflasyon nisanda ise yıllık bazda yüzde 8,3 oldu.

Yunanistan'da enflasyon 27 yıl sonra çift haneyi gördü

Yunanistan’da yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşının enerji ve gıda maliyetlerini artırmasıyla 1995'ten bu yana ilk kez yüzde 10'un üzerine çıkarak yüzde 10,2 oldu.

Ülkelerin nisan enflasyonu: