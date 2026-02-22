İngiltere Merkez Bankası'nda 60'ı aşkın ülkenin altını saklanıyor

Bazı ülkelerin altın varlıkları, farklı merkez bankalarının kasalarında gizli.

Türkiye de bu ülkelerden biriyken, birikimlerini şimdi kendi merkez bankası bünyesinde topladı.

Rusya da Avrupa'daki bankalarda rezervlerini bulunduran ülkelerden biri. Rusya, bu nedenle Ukrayna ile girdiği savaş sonrasında rezervlerine yönelik uygulanan yaptırımlarla zorluk yaşamıştı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK REZERVLERİNİ SAKLIYOR

Dünyanın en büyük rezervlerini saklayan İngiltere Merkez Bankası’nın yer altındaki dev altın kasaları görüntülendi.

KASALARINDA 5 MİLYON TOPTAN FAZLA ALTIN VAR

Üzerinde hala Sovyet çekiç ve orağının damgalandığı altınlarının bulunduğu kasalarda, 60'tan fazla ülkenin 5 bin tondan fazla altını saklanıyor.

LONDRA'NIN ALTINDA DEV ALTIN REZERVİ

İngiltere basını, Londra'daki Bank of England'ın (İngiltere Merkez Bankası) yer altındaki altın kasalarına nadir verilen izinlerden biriyle girdi.

Avrupa'daki en büyük tekil altın depolama alanı olarak biliniyor. Bankanın 12 ayrı kasasında 5 bin tondan fazla altın saklanıyor. Yalnızca Federal Reserve Bank of New York'un gerisinde olan Londra'daki rezervler, ABD'deki Fort Knox'ta tutulan altından daha fazla.

60'TAN FAZLA ÜLKENİN ALTINI VAR

Kasadaki altınların büyük bölümü İngiltere'ye ait değil. 60'tan fazla merkez bankası ve uluslararası kurum, altınlarını güvenli saklama ve ticaret işlemleri için burada muhafaza ediyor.

Birleşik Krallık'ın kendi altın rezervi ise 1990'ların sonunda dönemin Maliye Bakanı Gordon Brown tarafından ülkenin altın rezervlerinin yarısından fazlasının satılması nedeniyle sadece 300 ton seviyesinde.

BİR KÜLÇE 13 KİLO

Kasaların içinde binlerce standart altın külçesi bulunuyor. Her bir külçe yaklaşık 12-13 kilogram ağırlığında. Altınların büyük kısmı fiziksel olarak yer değiştirmiyor; işlemler genellikle külçelerin seri numaraları üzerinden mülkiyet devri yoluyla yapılıyor.

HANGİ ÜLKELERİN ALTINLARI YER ALIYOR?

Bank of England, kasalarında altın bulunduran ülkelerden bilinen ve resmi raporlar ile merkez bankalarının kendi açıklamalarından doğrulanan İngiltere Merkez Bankası'nda rezervi bulunan bazı ülkeler şunlar:

-Almanya

-Hollanda

-Avusturya

-Belçika

-İsveç

-İsviçre

-Hindistan

-Portekiz

Afrika, Orta Doğu ve Asya'dan çok sayıda ülkenin de altınlarının bir kısmını Londra'da tuttuğu biliniyor.

ONS ALTINDA BEKLENTİ 6 BİN 200 DOLARA ÇIKTI

Ons altında 5 bin 600 dolarlık rekorun ardından sert düşüşle kazançlarını silse de altında 6 bin 200 dolara kadar yükseliş beklentisi sürüyor.