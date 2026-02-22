KDK, vatandaşın tatil günleri çalan okul zili şikayetini çözdü

Ortaokulun zil ve anons sisteminin okulun kapalı olduğu hafta sonları ile resmi tatil günlerinde de çalıştığını belirten bir vatandaş, yaşadığı gürültü nedeniyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu.

KDK, evinin karşısındaki okulun tatil günleri çalan zil sesinden rahatsız olan vatandaşın sorununu çözüme kavuşturdu.

OKUL SİSTEMİ DEVRE DIŞI BIRAKMADI

İrtibata geçtiği okul yönetiminin, sistemin devre dışı bırakılacağı taahhüdünde bulunmasına rağmen sorunun devam ettiğini ifade eden vatandaş, mağduriyetinin giderilmesini talep etti.

DEVREYE KDK GİRDİ

Başvuru üzerine okul yönetimiyle irtibata geçen KDK, vatandaşın sorununun çözülmesini istedi.

"ARTIK TATİL GÜNÜ ZİL ÇALMIYOR"

Yaşadığı sorun çözüme kavuşan vatandaş, "yaklaşık 1,5 aydır okulun ses şiddetine dikkat edildiğini ve tatil günleri zilin çalmadığını" KDK'ye bildirdi.