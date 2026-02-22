Gayrimenkul satışında İstanbul, Ankara ve İzmir lider

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı konut satış istatistiklerini paylaştı.

Buna göre Türkiye genelinde ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalarak 111 bin 480 konut satışı gerçekleşti.

İstanbul, 20 bin 412 konut satışı ve yüzde 18,3’lük payıyla en çok konut satışı yapılan il olurken Ankara 10 bin 207 satışla ikinci, İzmir ise 6 bin 618 satışla üçüncü sırada yer aldı.

EN ÇOK KONUT SATIŞI YAPILAN İLLER:

1- İstanbul

2- Ankara

3- İzmir

EN AZ KONUT SATIŞI YAPILAN İLLER:

En az konut satışı yapılan iller arasında Hakkari (46), Tunceli (50) ve Bayburt (73) yer aldı.

1- Hakkari

2- Tunceli

3- Bayburt

İPOTEKLİ SATIŞTA İSTANBUL ÖNDE

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, toplam satışların yüzde 18,2’sini oluşturdu. İstanbul, 4 bin 146 ipotekli satışla ilk sırada yer alırken en az ipotekli satış Bayburt (5), Bingöl (8) ve Tunceli’de (8) gerçekleşti.

Diğer satış türlerinde Türkiye genelinde 91 bin 480 konut el değiştirdi. Bu kategoride İstanbul, 16 bin 266 satışla lider olurken Ankara 7 bin 944, İzmir ise 5 bin 353 satışla sıralamayı takip etti. En az diğer satış Hakkari’de 36 konut olarak kaydedildi.

İKİNCİ EL SATIŞ ÖNDE

Satış türlerine göre Türkiye’de 34 bin 69 konut ilk satış, 77 bin 411 konut ise ikinci el olarak gerçekleşti. İlk satışların payı yüzde 30,6, ikinci el satışların payı ise yüzde 69,4 oldu.



