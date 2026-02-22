Bitcoin zirveden yüzde 40’tan fazla geriledi! Yatırımcılar endişeli

En fazla 2025 Kasım'da 126 bin doları gören Bitcoin, 2026'ya giderken 94 bin 75 dolar civarındaydı ve şu anda 67 bin 967,1 dolardan işlem görüyor.

Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin, son zirvesinden yüzde 40’ı aşan değer kaybıyla dikkat çekiyor.

Bitcoin'de piyasalarda alışılmış toparlanma senaryoları bu kez devreye girmedi.

Dip seviyelerden alım yapan yatırımcıların geri çekildiği görülürken, Bitcoin’i destekleyen makro anlatıların da zayıfladığına işaret ediliyor.

"DİJİTAL ALTIN ALGISI SORGULANIYOR"

Zirvesinden yüzde 40’tan fazla gerileyen Bitcoin’de dipten alıcıların kaybolması, “dijital altın” anlatısının sorgulanmasına yol açıyor.

Analistler, küresel belirsizlik ortamında makro riskten korunma aracı olarak altının öne çıktığını, ödemelerde stablecoin’lerin, kısa vadeli spekülasyonda ise tahmin piyasalarının yatırımcı ilgisini çektiğini belirtiyor.

"YATIRIMCI AÇIŞINDAN İYİ BİR HİKAYE DEĞİL"

Acadian Asset Management portföy yöneticisi Owen Lamont, Bitcoin’in temel anlatısının zayıfladığını belirterek, “Bitcoin’in hikayesi uzun süre ‘fiyat yükselir’ üzerine kuruluydu. Şimdi ise ‘fiyat düşüyor’ hikâyesi var. Bu, yatırımcı açısından iyi bir hikaye değil.” değerlendirmesinde bulundu.

“BITCOIN ARTIK DAHA GÜÇLÜ ALTERNATİFLERLE REKABET EDİYOR”

Crypto is Macro Now bülteni yazarı Noelle Acheson, emtia borsaları ve tahmin piyasalarının kripto varlıklardan ilgi çektiğini vurguladı. Acheson, “Bitcoin artık bir makro varlık olarak görülüyor ve trustee’lere, müşterilere ya da yönetim kurullarına anlatması daha kolay olan pek çok alternatifle rekabet etmek zorunda.” ifadelerini kullandı.

"BITCOIN, ALTINLA KIYASLANMAMALI"

Sevens Report’un kurucusu Tom Essaye, Bitcoin’in altınla kıyaslanmasına karşı çıkarak, “Bitcoin yalnızca spekülatif bir varlık. Altının yerini almıyor. Dijital altın değil, ne enflasyona ne de kaosa karşı bir korunma aracı.” dedi.

LİKİDİTE SAVUNMASI SÜRÜYOR

Pantera Capital kurucusu Dan Morehead ise diğer meslektaşlarına göre, piyasadaki korku ve belirsizliğin dönemsel olduğuna dikkat çekerek, “Her zaman birileri korku yayar, bu doğal. İnsanlar cep telefonu tabanlı paranın önemine hâlâ şüpheyle yaklaşıyor.” ifadelerini kullandı.