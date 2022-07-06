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    Dünyada petrol fiyatları düşüşe geçti

    Dünyada artan enflasyonun ardından resesyonun geleceği endişeleriyle önünü göremeyen piyasalarda fiyatlar düşüyor.
    • 06.07.2022 - 08:51
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    Dünyada petrol fiyatları düşüşe geçti

    Dünyada resesyonun olması talebin gerileyeceğini gösteriyor. Petrol fiyatları, küresel resesyon beklentilerinin talebe zarar vereceğine yönelik endişelerle düşme eğilimine giriyor.

    Brent petrolün varili yüzde 9,7 azadı

    Brent petrolün varili saat 22.00 itibarıyla yüzde 9,7 azalışla 102,52 dolardan işlem gördü.

    Batı Teksas türü ham petrolün varili yüzde 8,55 düştü

    Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 8,55 düşüşle 99,16 dolardan alıcı buldu. Batı Teksas türü ham petrolün varili 11 Mayıs'tan bu yana ilk kez 100 doların altına geriledi.

    Petrol fiyatlarındaki düşüşte, başta ABD olmak üzere dünya genelinde güçlenmeye devam eden resesyon endişeleri ve enflasyona ilişkin belirsizlikler etkili olmayı sürdürdü.

    Para politikasında sıkılaşmaya gidilmesinin etkileri

    Merkez Bankaları'nın yükselen enflasyonu kontrol altına almak için para politikalarında sıkılaşmaya gitmesi, ekonomilerde resesyon beklentilerini artırdı.

    petrol

    Güney Kore'de enflasyon 24 yılın zirvesine çıktı

    Güney Kore'de de enflasyonun neredeyse 24 yılın zirvesine çıkması, ekonomik büyüme ve petrol talebinin zayıflayacağına ilişkin kaygıları artırdı.

    Petrol fiyatlarının Norveç'te enerji sektörü çalışanlarının greve gideceklerini duyurmasının ardından artan arz yönlü endişelere rağmen düşüş göstermesi dikkati çekti.

    Norveç'de greve gidildi

    Norveç Petrol ve Gaz Birliği, ülkede enerji çalışanlarının büyük kısmını temsil eden sendikaların ücret konusunda anlaşmaya varılamadığı için greve gittiğini duyurmuştu.


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