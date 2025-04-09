Haber Merkezi

Son yıllarda dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte, hızlı ve kesintisiz internet bağlantısına olan ihtiyaç daha da arttı.

Dünya genelinde internet hızlarına ilişkin yeni bir rapor yayımlandı.

Hız testi platformu Speedtest by Ookla tarafından paylaşılan veriler, Türkiye’nin dijital altyapı konusundaki konumunu ve diğer ülkelerle karşılaştırmasını yayımladı.

Paylaşılan güncel küresel internet hızı raporu, hem mobil hem de sabit geniş bant internet hızlarını kapsıyor.

TÜRKİYE'NİN YERİ

Türkiye, son yıllarda internet altyapısında önemli adımlar attı.

Global internet hızı ölçüm platformunun 2025 verilerine göre, Türkiye'nin ortalama sabit genişbant internet hızındaki sıralaması belli oldu.

Geniş bant internet hızında Türkiye, ortalama 50,71 Mbps ile 101. sırada yer alıyor. Mobil internet kategorisinde ise ortalama 66,39 Mbps hızla 60. sıraya yerleşmiş durumda.

DÜNYANIN EN HIZLI İNTERNETİNE SAHİP ÜLKELER- 2025 SIRALAMASI

İşte dünyanın en hızlı internetine sahip 20 ülke:

1- Singapur 345,33 Mps

2- Birleşik Arap Emirlikleri 313,55 Mps

3- Hong Kong (SAR) 312,48 Mps

4- İzlanda 295,55 Mps

5- Fransa 290,75 Mps

6- Amerika Birleşik Devletleri 279,93 Mps

7- Şili 279,53 Mps

8- Danimarka 254,75 Mps

9- İspanya 247,94 Mps

10- İsviçre 245,39 Mps

11- Çin 244,67 Mps

12- Tayland 238,41 Mps

13- Kanada 237,86 Mps

14- Romanya 237,61 Mps

15- Makao (SAR) 232,74 Mps

16- İsrail 229,65 Mps

17- Tayvan 226,37 Mps

18- Japonya 217,11 Mps

19- Macaristan 215,30 Mps

20- Portekiz 207,95 Mps