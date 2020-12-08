Dünyanın en saygı duyulan mesleği 'doktorluk'

Mesleklerle ilgili 2018 yılını kapsayan bir araştırmaya göre, dünyanın en değerleri meslekleri belli olurken, doktorluk ilk sıraya yerleşti.

Dünyanın en saygın meslekleri belli oldu, Aynı araştırmaya göre doktorluktan sonra dünyanın en saygın mesleği olarak ikinci sırada avukatlar yer alırken, üçüncü sıraya ise mühendisler oturdu.

Medya takip kurumu Ajans Press’in, Varkey Foundation verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyanın en değerli meslek grupları belli oldu.

İLK 10'DAKİ MESLEKLER

Böylelikle 2018 yılını kapsayan araştırmaya göre, doktorluğun ilk sıraya yerleştiği kaydedildi. İkinci sırada ise avukatlar yer alırken, üçüncü sıraya mühendislerin, dördüncü sıraya okul müdürünün, beşinci sıraya ise polislerin yerleştiği görüldü. İlk 10 içerisinde yer alan diğer meslek grupları ise sırasıyla, hemşire, muhasebeci, yerel yöneticileri, yönetim danışmanları ve ortaokul öğretmenleri olarak sıralandı.

ÇİN’DE ÖĞRETMENLİĞE YÜZDE 100 DEĞER VERİLİYOR

Araştırmada öğretmenler ayrıca ele alınırken, öğretmen mesleğine yüzde 100 oranla en fazla Çin’de değer verildiği görüldü. Türkiye’de ise bu oran yüzde 58 seviyesinde yer aldı.