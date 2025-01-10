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Haber Merkezi

2025'te de dünyanın en zengin insanı TESLA'nın sahibi Elon Musk oldu. Musk'ın serveti 436 milyar 885 milyon 984 bin dolar olarak açıklandı.

Conflict'in hazırladığı "1984’ten bu yana dünyanın en zengin insanları" grafiğindeki son duruma göre dünyanın en zengin ilk 15'i şöyle sıralanıyor:

1-Elon Musk

2-Jeff Bezos

3-Mark Zuckerberg

4-Larry Ellison

5-Larry Page

6-Bernard Arnault

7-Sergey Brin

8-Bill Gates

9-Steve Ballmer

10-Warren Buffett

11-Michael Dell

12-Jensen Huang

13-Mike Blommberg

14-Jim Walton

15-Rob Walton