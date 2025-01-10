Haber Merkezi
2025'te de dünyanın en zengin insanı TESLA'nın sahibi Elon Musk oldu. Musk'ın serveti 436 milyar 885 milyon 984 bin dolar olarak açıklandı.
Conflict'in hazırladığı "1984’ten bu yana dünyanın en zengin insanları" grafiğindeki son duruma göre dünyanın en zengin ilk 15'i şöyle sıralanıyor:
1-Elon Musk
2-Jeff Bezos
3-Mark Zuckerberg
4-Larry Ellison
5-Larry Page
6-Bernard Arnault
7-Sergey Brin
8-Bill Gates
9-Steve Ballmer
10-Warren Buffett
11-Michael Dell
12-Jensen Huang
13-Mike Blommberg
14-Jim Walton
15-Rob Walton
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