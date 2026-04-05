İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı

İstanbul Havalimanı, yeniden Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak seçildi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 23-29 Mart'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

İstanbul Havalimanı, 23-29 Mart arasında günlük ortalama 1.436 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL HAVALİMANINI, AMSTERDAM TAKİP ETTİ

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1.280 uçuşla Amsterdam, 1266 uçuşla Londra Heathrow, 1261 uçuşla Paris Charles de Gaulle ve 1230 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.