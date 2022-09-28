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    EBRD, Türkiye'nin 2022 büyüme tahmini yüzde 2'den yüzde 4,5'e çıkardı

    EBRD, güçlü iç talep ve ihracat başarısını gerekçe göstererek, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti.
    • 28.09.2022 - 15:34
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 16:22
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    EBRD, Türkiye'nin 2022 büyüme tahmini yüzde 2'den yüzde 4,5'e çıkardı

    Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisine yönelik 2022 büyüme tahminini yüzde 1,7 puan birden artırarak yüzde 3,7’den yüzde 5,4’e yükselttiğini açıklamıştı. Ardından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) de Türkiye için büyüme tahminini yükseltti.

    Türkiye'nin büyüme tahmini yüzde 2'den 4,5'e çıktı

    EBRD, beklenenden daha güçlü iç talep ve ihracattaki ılımlı toparlanmayı takiben Türkiye için 2022 büyüme tahminini yüzde 4,5'e yükselttiğini açıkladı.

    Bankanın "Bölgesel Ekonomik Beklentiler" raporunun Türkiye'ye ilişkin bölümünde, bu yıl Türkiye ekonomisi için mayısta yüzde 2 olarak tahmin edilen büyüme beklentisinin yüzde 4,5'e çıkarıldığı belirtildi.

    EBRD'nin Türkiye'de yatırımları var

    Türkiye, EBRD'nin en büyük pazarı olma özelliğini taşıyor. Ülkede çoğunluğu özel sektörden olmak üzere 380'den fazla projeye yatırım yapan Banka'nın, ülkede 16 milyar 877 milyon euronun üzerinde yatırımı bulunuyor.

    EPRD

    Takipteki kredi sayısının azalması önemli

    Türk bankalarının iyi sermayelendirilmiş olması ve yüzde 3'ün altında seyreden takipteki kredi oranlarıyla Türkiye ekonomisinin kuvvetli yönlerinden olduğu vurgulanan raporda, ekonomik faaliyetin nispeten güçlü kalmaya devam ettiği aktarıldı.

    Temel kırılganlıklar da belirtildi

    Raporda, Türk Lirasındaki hızlı değer kaybı ve yüksek enflasyonun temel kırılganlıklar arasında yer aldığı bildirildi.

    Türkiye'nin, 180 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli dış borcuna ilaveten cari açığının arttığı belirtilen raporda, döviz rezervlerin zayıflamasının önemli endişeler arasında görüldüğü aktarıldı.

    2023 büyüme beklentisi yüzde 3,5

    Raporda, Türkiye ekonomisinin 2023 yılında, planlanan seçimler öncesi hanehalkı ve kamu harcamalarının etkisiyle yaz başındaki tahminlere paralel olarak yüzde 3,5 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

    Küresel gelişmeler büyüme üzerinde etkili

    AA'nın haberine göre, raporda, küresel jeopolitik gerilimler ve gelişmiş ülkelerdeki agresif parasal sıkılaştırma gibi küresel faktörlerin de Türkiye'nin büyümesini etkileme riski taşıdığı belirtildi.

    EPRD

    EBRD'nin faaliyette olduğu bölgelerde bu yıl için büyüme tahmini artırıldı

    Raporda, EBRD'nin faaliyette olduğu bölgelerde bu yıl için büyüme tahmininin 1,2 puan artırılarak yüzde 2,3'e çıkarıldığı, 2023 yılı için büyüme tahmininin ise 1,7 puan düşürülerek yüzde 3,7'ye çekildiği bildirildi.

    Orta Asya ekonomilerinin bu yıla ilişin büyüme tahmininin 1,2 puan artırılarak yüzde 4,3, 2023 için de 1,1 puan yükseltilerek yüzde 4,8'e çıkarıldığı aktarılan raporda, Güneydoğu ve Doğu Akdeniz bölgesinin bu yıl için ekonomik büyümesinin 0,4 puan artışla yüzde 2,9'a yükseltildiği, 2023 yılı için ise 0,1 puan azaltılarak yüzde 4,7'ye düşürüldüğü kaydedildi.


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