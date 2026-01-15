ECE Türkiye’den Adana’ya stratejik AVM hamlesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Alışveriş merkezi yönetimi alanında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden ECE Türkiye, Adana’daki Adapalm Alışveriş ve Eğlence Merkezi projesiyle Doğu Akdeniz bölgesinde güçlü bir perakende ve eğlence destinasyonu oluşturmayı amaçlıyor. Akpolat Ailesi’nin yatırımıyla hayata geçirilen proje, ölçeği ve konseptiyle bölge ekonomisine ve sosyal yaşama önemli katkılar sunmayı hedefliyor.

BÖLGESEL ÖLÇEKTE STRATEJİK BİR KONUMLANDIRMA

ECE Türkiye’nin sektörel bilgi birikimi ve global deneyimi ile Akpolat Ailesi’nin uzun vadeli yatırım vizyonunu bir araya getiren Adapalm AVM, Adana şehir merkezinde stratejik bir yeniden konumlandırma projesi olarak ele alınıyor. Toplam 65 bin metrekare kiralanabilir alana ve 200’ün üzerinde mağazaya sahip olacak merkez, 2026 yılının son çeyreğinde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Proje, Adana’nın büyüyen nüfus yapısı, çevre illerle kurduğu güçlü bağlar ve mevcut perakende arzındaki boşluklar dikkate alınarak kurgulandı.

GÜÇLÜ MARKA KARMASI VE EĞLENCE ODAKLI YAPI

Adapalm AVM; güçlü marka karması, çocuklara ve ailelere yönelik büyük ölçekli eğlence alanları, zengin yeme-içme seçenekleri ve sosyalleşme alanlarıyla öne çıkacak.

Proje kapsamında yer alacak 8 bin metrekarelik “HUPALUPA” çocuk ve genç eğlence merkezi, yalnız Adana’nın değil, tüm Akdeniz Bölgesi’nin en büyük eğlence alanlarından biri olarak planlanıyor.

EKONOMİYE VE İSTİHDAMA KATKI

Doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen Adapalm AVM, Adana’nın perakende ticaretine ve hizmet ekonomisine uzun vadeli katkı sunmayı hedefliyor.

Alışveriş, eğlence ve yeme-içmeyi bir arada sunan bütüncül yapısıyla proje, şehrin sosyal yaşamında yeni bir çekim merkezi oluşturmayı amaçlıyor.