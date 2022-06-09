Edirne’de arpadaki verim üreticinin yüzünü güldürdü

Edirne, arpa üretiminin merkezi olarak kabul ediliyor. Bu yıl, Edirne'de hasat aşamasında olan arpa üreticisi, verimden ve alım fiyatlarından çok memnun olduğunu ifade ediyor.

Trakya'nın bereketli topraklarının arasında bulunan Edirne'de, arpa üretimi öne çıkıyor. Edirne’de çiftçinin harman sezonu başladı. Tahıl üretim merkezleri arasında bulunan Edirne’de hasadı yapılan arpanın verimi, bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor.

Çiftçi açıklanan rakamlardan mutlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TMO’nun fiyatlarını sert ekmeklik buğdaya ton başına 6 bin 50 lira ve 1.000 lira prim, arpaya ise ton başına 5 bin 500 lira ve 500 lira prim ödemesi yapılacağını açıkladı. Erdoğan tarafından açıklanan arpa alım fiyatlarının kendilerini mutlu ettiğini belirten Edirneli çiftçi, bereketli bir sezon geçireceklerini söyledi.

"Maliyetler artsa da hükümetin verdiği desteklerle ülke çiftçisine sahip çıktı"

İHA'nın haberine göre, Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar köyünde gerçekleştirilen arpa hasat töreninde konuşan çiftçiler, maliyetler artsa da hükümetin verdiği desteklerle ülke çiftçisine sahip çıktığını, bu yüzden de üretime aralıksız devam edeceklerini belirterek, önemli açıklamalarda bulundu.

"Bu yıl verim güzel"

Verimlerin güzel olduğunu söyleyen çiftçi Ömer Akar, "Bu yıl kurak da geçse verimler güzel. Maliyetleri de hesapladık. Bunun içinde icarı dahil hesaplandığında çok iyi fiyatlar ortaya çıkıyor.

"Fiyattan memnunuz"

Buna şükür, biz fiyatlardan da oldukça memnunuz.” dedi.

"Devlet elinden geleni yapıyor, anlık müdahaleler çok önemli"

Verimlerin beklentinin üzerinde olduğunu belirten çiftçi Serdar Özvatan, "Yani baktığımız zaman gerçekten bu verimi verir mi dedik. Ama gerçekten verdi. Devlet elinden geleni yapıyor. Anlık müdahaleler çok önemli. Değişen şartlara bağlı sıkıntılarımız var. Ama anında müdahalelerle bu iş çözülüyor. Yapanlardan, vesile olanlardan, sesimizi duyanlardan Allah razı olsun. Üretmek daha zor ama söylemek kolay. Biz devletimizden memnunuz. Fiyatlar gerçekten çok umut verici ve devlet kararları sayesinde yüzümüz gülüyor. Devletimizden Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.

"Masa başında değil, tarlada arpa tozunun içinde hesap yapıldı"

Bu yıl verimin de açıklanan fiyatın da iyi olduğunu söyleyen üreticilerden Secaattin Uyur, masa başında değil, tarlada arpa tozunun içinde hesap yaptıklarını belirtti.