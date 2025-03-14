Edirne'de kuraklık korkusu ayçiçeği ekimini erken başlattı

DHA

Türkiye'de yağlık ayçiçeği üretiminde ilk sırada yer alan Edirne'de geçen yıl sıcak ve yağışsız hava, ayçiçeği ekili tarlaları kuruttu.

Edirne'de geçen yıl sıcak ve yağışsız hava nedeniyle verim alamayan ayçiçeği üreticisi, bu sene kurak mevsime kalmamak için erken ekime başladı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, üreticinin 2 yıl üst üste bir üründen zarar etme lüksü olmadığı için tedbir aldığını söyledi.

Kış aylarında kar ve yağmur toprağı canlandırırken, üretici bu yıl ürününü erken ekmeye karar verdi.

MART SONUNU BEKLEMEDEN TARLALAR EKİLİYOR

Normal ekimi mart sonu ile mayıs başı arasında yapılan ürünün tohumu, Edirne'de hava sıcaklığının 20 dereceyi görmesi ile tarlalara ekilmeye başlandı.

"YETERLİ YAĞIŞI ALAMADIK"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, yaşananları şu sözlerle dile getirdi:

Üreticilerimizin kış döneminde çok büyük beklentileri vardı. 'İnşallah bol yağışlar alırız, toprak suya doyuma ulaşır' diye hep düşündük. Belki bugün daha iyi olur’ dedik. Ama maalesef bu kış da çok yeterli yağış olmadı. Yağan yağmurlar bugüne kadar ekilen ürünler açısından bir sıkıntı yaratmadı ama toprağın doyuma ulaşması anlamında çok yeterli yağış alamadık. Mart ayında havaların ısınması ile beraber üreticilerimiz ayçiçeği yerlerini hazırlamaya başladı. Kış yağışları bizim için çok önemli ama bu yıl olmadı. Kış yağışları olmadığında üreticilerimizi korkutuyor.

"KARAMSAR OLMAYA GEREK YOK"

Ama bu durum, çok kötü yıl olacağı anlamına gelmiyor. İlkbahar ve yaz dönemlerinde ürün ihtiyacı olduğunda belirli aralıklarla yağış alırsa ummadığımız iyi verimler alabiliriz. Şimdiden karamsar olmaya gerek yok.

"KÖTÜ BİR SEZON ATLATTIK, İNŞALLAH BU SENE GEÇEN SENEKİ GİBİ OLMAYACAK

Üretici İsmail Sancakçavuşu da "Geçen sene ciddi anlamda bir kurak vardı. Hatta şu gördüğünüz bölgede neredeyse hiç biçilmeyecek tarlalar vardı. Bu şekilde kötü bir sezon atlattık. Ancak çiftçilik umuttur. Gelecek seneye daha büyük umutla bakıyoruz ve bu sebepten yine ekime başladık. Yine kurak bir senedeyiz. Belki bundan sonra yağışlar gelecek. Hiçbir zaman kendimizi umutsuzluğa kaptırmadık. İnşallah bu sene geçen seneki gibi olmayacak. En iyi şekilde en yüksek verimle sezonu çıkarırız diye umuyorum." diye konuştu.

'ŞU AN ÇOK ERKEN EKİLMEYE BAŞLANDI'

Kuraklığın geçici olduğuna inandığını söyleyen Sancakçavuşu, "İnşallah geçicidir, birkaç yıl içinde inşallah yine eski günlerimizi görürüz. Yoksa bu şekilde burada çiftçilik artık yapılmayacak hale geliyor. Geçmiş yıllarda zaten bu zamanda daha iklim soğuktu. İnsanlar ekse bile çıkmıyordu. Çünkü ayçiçeğinin belli bir sıcaklık üstü çıkma isteği var. Ama şu an baktığımızda hava 21 derece. Ayçiçeğinin tam istediği hava koşulları. Daha önceki dönemlerde bu zamanlarda hava eksi bile oluyordu, zaten ekilmezdi. İnşallah dönemsel bir şeydir. Hep böyle gideceği kanısında olmamaya çalışıyorum. Şu an çok erken ekilmeye başladı. Ne kadar erken ekersek, temmuz sıcaklarını o kadar az maruz kalıyor ve bu sebepten daha erken ekip daha yüksek verim almayı amaçlıyoruz." dedi.