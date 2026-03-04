Novo Nordisk’ten obezite farkındalığı kampanyası: Sağlıklı yaşam uzun bir yolculuk

Dünyanın önde gelen sağlık şirketlerinden Novo Nordisk, 4 Mart Dünya Obezite Günü’nde obeziteyle mücadeleyi merkeze alan bir farkındalık hareketi başlattı. Günümüzde dijital mecralarda obeziteye dair sunulan popüler ama bilimsel temeli zayıf içerikler, bireylerin sağlıklı bir yaşam arayışında vakit kaybetmesine neden olabiliyor. Novo Nordisk, bu kafa karışıklığını merkeze alan filmde obezitenin sadece bir kilo sorunu değil, profesyonel destek gerektiren kronik bir hastalık olduğunu vurguluyor.

BİLGİ KİRLİLİĞİNE KARŞI EN GÜÇLÜ SAVUNMA UZMAN GÖRÜŞÜ

Obeziteyle mücadelenin sabır ve uzman rehberliğinde yönetilmesi gereken sürdürülebilir bir yolculuk olduğunu anlatan film, “Tüm bu karmaşa geçici, sağlıklı yaşam ise uzun bir yolculuk” diyerek her adımın uzman desteğiyle atılması gerektiğinin altını çiziyor.

“POPÜLER VE GEÇİCİ YÖNTEMLER DEĞİL, TIBBİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YOLCULUK HEDEFLİYORUZ”

Obezitenin pek çok kronik hastalığın temelinde yatan ciddi bir sağlık sorunu olduğunu belirten Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Bike Başaklar, “Novo Nordisk olarak globaldeki 100 yılı aşkın mirasımız ve Türkiye’deki 30 yıllık tecrübemizle obeziteyle mücadelede bilimin sesini yükseltmeye devam ediyoruz. Bu yıl Dünya Obezite Günü’nde yayınladığımız filmimizle dijital dünyadaki bilgi karmaşasından yorulmuş kişilere sağlıklı yaşamın aceleye getirilemeyecek kadar değerli bir yolculuk olduğunu bir kez daha hatırlatmak istedik. Bu yolculukta en güvenli rehber ise kuşkusuz bilim ve uzman hekim görüşü.

"DOKTORUNA DANIŞ, SAĞLIĞINA KAVUŞ"

Bu noktada geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz ve büyük ilgi gören ‘Doktoruna Danış, Sağlığına Kavuş’ hasta farkındalık iletişimimiz de bu yılki mesajımızın en somut uygulama noktası olmaya devam ediyor. Hasta farkındalık filmimizde işaret ettiğimiz o güvenli yolu, dijital bilgi ve ölçümleme platformumuz kilovesaglik.com ile destekliyoruz. Bireylerin sağlıklı kiloda olup olmadıkları hakkında ön bilgi edinebildikleri ve obezite ile fazla kiloya ilişkin bilimsel verilere ve yönlendirmelere ulaştıkları bu platform, bilimsel ve profesyonel destek için kişilerin güvenilir ilk yol arkadaşı oluyor. Hedefimiz, bireyleri popüler ama geçici yöntemler yerine tıbbi ve sürdürülebilir bir sağlık yolculuğuna davet etmek.” dedi.