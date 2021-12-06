Ekim ayında 19.4 milyar liralık yatırım teşvik belgesi düzenlendi

Ekim ayında 884 firma ve kuruluşa toplam 19.4 milyar lira tutarlı yatırım teşvik belgesi düzenlendiği bilgisi, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Her ay düzenli olarak o aya ait düzenlenen yatırım ve teşvik belgesinin sayısı ve miktarı paylaşılıyor.

EKİMDE 884 FİRMAYA YATIRIM VE TEŞVİK BELGESİ VERİLDİ

Aktarılan verilere göre ekim ayında 884 firma ve kuruluşun 19.43 milyar lira yatırım bedelli yeni ve tevsi projesi, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren teşvik belgesi aldı.

YATIRIM VE TEŞVİK BELGESİ MİKTARINDA ARTIŞ YAŞANDI

Bir önceki ay, 852 projeye 16.87 milyar lira yatırım bedelli teşvik belgesi verilmişti. Ekim ayında, eylül ayına göre yatırım teşvik belgesi sayısı 32 adet, teşvik belgesine bağlanan toplam yatırım miktarı ise yaklaşık 2.56 milyar lira arttı.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Resmi Gazete'nin 5 Aralık tarihli sayısında yayınlanan Ekim ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğ eki listeye göre, teşvik belgesi alan kurum ve kuruluşların sabit yatırımları 19.43 milyar lira, bu kapsamda ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı yaklaşık 936 milyon dolar olarak belirlendi.

İSTİHDAMA KATKI

Teşvik belgeleri kapsamında öngörülen istihdam bu ay, eylül ayına göre 3 bin 251 kişi artışla 31 bin 397 olarak tahmin edildi.