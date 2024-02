Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan enflasyonla mücadele mesajı

ensonhaber.com

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Toplantıya; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından yazılı bir açıklama yapıldı.

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen, 11 ili ve yaklaşık 14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen ve ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerin yıl dönümünün geride bırakıldığı hatırlatılırken depremde hayatını kaybeden vatandaşlar rahmetle anılırken tedavileri devam eden yaralıların sağlığına kavuşması temenni edildi.

Açıklamada, deprem bölgesinde son bir yılda konut ve altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi ile ticari ve sosyal hayatın yeniden canlandırılmasına yönelik her türlü çabanın sarf edildiği ifade edildi.

Depremin yaralarının sarılması için gereken her türlü adımın atılmaya devam edileceği belirtildi.

Yaşanan büyük deprem felaketinin etkilerine ve küresel ekonomideki zorluklara rağmen Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve güçlü yapısını korumakta olduğu vurgulanan açıklamada, “Bu süreçte yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı dengeli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda enflasyonu düşürmeye, kamu maliyesini güçlendirmeye, ithalata bağımlılığı azaltmaya ve cari açıkta kalıcı düşüş sağlamaya yönelik politikaları uygulamaya devam ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca enflasyonla mücadeleye yönelik para ve maliye politikası etkin bir şekilde uygulanırken yapısal reform çalışmalarımız da hızla devam ettiği açıklandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen; 11 ilimizi ve yaklaşık 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen ve “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin yıl dönümünü geride bıraktık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, tedavileri devam eden yaralılarımızın da bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Deprem bölgesinde son bir yılda konut ve altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi ile ticari ve sosyal hayatın yeniden canlandırılmasına yönelik her türlü çabayı sarf ediyoruz. Depremin yaralarının sarılması için gereken her türlü adımı atmaya devam edeceğiz.



Yaşanan büyük deprem felaketinin etkilerine ve küresel ekonomideki zorluklara rağmen Türkiye ekonomisi istikrarlı ve güçlü yapısını korumaktadır. Bu süreçte yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı dengeli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda enflasyonu düşürmeye, kamu maliyesini güçlendirmeye, ithalata bağımlılığı azaltmaya ve cari açıkta kalıcı düşüş sağlamaya yönelik politikaları uygulamaya devam ediyoruz.