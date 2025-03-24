Haberler



Ekonomi



Ekonomi yönetiminde yeni hazırlık: Mevduata stopaj indirimi masada

Ekonomi yönetiminde yeni hazırlık: Mevduata stopaj indirimi masada Ekonomi yönetimi, piyasalardaki hareketliliğin ardından yeni önlem paketini gündemine aldı. Bu kapsamda mevduata uygulanan vergide indirime gidilmesinin değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca bankalarda mevduat faizleri, yüzde 42,5 olan politika faizinin üzerine çıktı.