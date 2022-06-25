Ekonomik tablo, G7'nin ortak yanıt yeteneğini sınıyor

Dünyanın 7 büyük ekonomisi, fiyatlardaki artışlar ve büyüme beklentilerinin düştüğü bir dönemde toplanacak.

Küresel ekonomide aksaklıklara yol açan koronavirüs salgını ve sonrasında yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı, yükselen enflasyon, enerji krizi ve durgunluk tehdidini ortaya çıkardı.

G7 liderleri, Almanya Başbakanı Olaf Scholz başkanlığında pazar günü düzenlenecek üç günlük zirvede bir araya gelecek.

G7 ülkelerini bekleyen zorlu süreç

Zirvenin gündemindeki konuları, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş, iklim değişikliği ve dijitalleşme adımlarının oluşturması bekleniyor.

Financial Times'ın haberine göre, böyle bir zorlu dönemde, dünyanın en zengin ekonomileri olarak bilinen G7 ülkelerinin ortak hareket etme kapasitesi test ediliyor.

Dünyanın karşılaştığı zorluklar

Haberde, "ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada liderlerinin de katılacağı toplantı, dünyanın dört bir yanındaki ekonomistlerin büyüme tahminlerini düşürmeleri ve enflasyon tahminlerini revize etmelerinini ardından gerçekleşiyor.

Enerji ve gıda fiyatları, Rusya'nın şubat ayında Ukrayna'yı işgalinden bu yana yükseldi. Bu ay merkez bankaları, piyasaların beklediğinden daha büyük marjlarla faiz artırdı." denildi.

"İşler daha kötüye gidebilir"

Hamburg merkezli Berenberg Bank'tan baş ekonomist Holger Schmieding'in, "Son G7 Zirvesi'nde böyle bir durumla karşı karşıya kalacağımızı hayal etmek imkansızdı. İşler oldukça kötü ve daha da kötüye gidebilir." şeklindeki görüşleri aktarıldı.

"Sorumlusu G7 değil, Şi ve Putin"

Aynı haberde, küresel tedarik zincirlerini alt üst eden Çin'in "sıfır koronavirüs" politikasının ve Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını azaltmasının G7 liderlerinin kontrolü dışında olduğuna dikkat çekildi.

Schmieding, "Bu problemlerin nedeni, G7 ülkeleri değil. Şi Cinping ve Vladimir Putin sebep oldu." dedi.