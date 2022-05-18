Petrol
113.47
1.38%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
478.706
-1.90%
BTXN Coin
14.15
7.11%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Elleçlenen konteyner sayısı nisanda arttı

    Limanlardaki elleçlenen konteyner sayısı dış ticaret için önem taşıyor. Nisan'da elleçlenen konteyner miktarı artış gösterdi.
    • 18.05.2022 - 10:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elleçlenen konteyner sayısı nisanda arttı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye limanlarında elleçlenen konteyner miktarı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 1 milyon 67 bin 295 TEU, yük miktarı ise yüzde 0,6 azalarak 45 milyon 228 bin 212 ton oldu.

    İlk dört ayda yüzde 4,1 artış

    Genel Müdürlüğün açıkladığı, nisan ayı konteyner ve yük istatistiklerine göre bu yılın ocak-nisan döneminde ise limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 4 milyon 254 bin 531 TEU olarak kayıtlara geçti.

    Nisanda limanlarda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artarak 799 bin 378 TEU oldu. İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 395 bin 761 TEU'ya, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları yüzde 0,5 artarak 403 bin 617 TEU'ya çıktı.

    Transit konteyner miktarı arttı

    AA'nın haberine göre, transit konteyner miktarı bu dönemde yüzde 9,4 artarak 196 bin 378 TEU'ya yükseldi.

    En fazla işlem hacmi Ambarlı Liman Başkanlığı'nda yaşandı

    En fazla konteyner elleçleme işlemi, Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti. Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 249 bin 74 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Burayı, Kocaeli ve Mersin liman başkanlıkları takip etti.

    Yük miktarı yüzde 0,6 azaldı

    Nisanda limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 azalarak 45 milyon 228 bin 212 ton oldu. Ocak-nisan döneminde elleçlenen yük miktarı ise yüzde 6,6 artarak 180 milyon 589 bin 493 ton olarak kayıtlara geçti. Nisanda limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalarak 13 milyon 117 bin 262 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise yüzde 5,3 azalarak 18 milyon 943 bin 699 ton oldu.

    Limanlarda en fazla ham petrol elleçlendi

    Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 7 milyon 001 bin 820 ton yük elleçlemesi gerçekleştirildi. Burayı, Aliağa ve İskenderun liman başkanlıkları takip etti.

    konteyner

    Deniz yoluyla en fazla ABD'ye

    Deniz yoluyla yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 312 bin 333 ton ile Amerika'ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. Bu ülkeyi, İtalya'ya ve İspanya'ya yapılan taşımalar izledi.  İthalatta en fazla yük elleçlemesi 4 milyon 895 bin 821 ton ile Rusya'dan yapılan taşımalarda gerçekleşti.


    İlginizi Çekebilir

    Antalya'daki asker uğurlamasında maganda kurşunu, genci yaraladı
    3. Sayfa

    Antalya'daki asker uğurlamasında maganda kurşunu, genci yaraladı

    Fiat Doblo fiyat listesi: Mayıs 2022 güncel Fiat Doblo Combi fiyatları
    Otomobil

    Fiat Doblo fiyat listesi: Mayıs 2022 güncel Fiat Doblo Combi fiyatları

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Görüş Bildir