Elleçlenen konteyner sayısı nisanda arttı

Limanlardaki elleçlenen konteyner sayısı dış ticaret için önem taşıyor. Nisan'da elleçlenen konteyner miktarı artış gösterdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye limanlarında elleçlenen konteyner miktarı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 1 milyon 67 bin 295 TEU, yük miktarı ise yüzde 0,6 azalarak 45 milyon 228 bin 212 ton oldu.

İlk dört ayda yüzde 4,1 artış

Genel Müdürlüğün açıkladığı, nisan ayı konteyner ve yük istatistiklerine göre bu yılın ocak-nisan döneminde ise limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 4 milyon 254 bin 531 TEU olarak kayıtlara geçti.

Nisanda limanlarda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artarak 799 bin 378 TEU oldu. İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 395 bin 761 TEU'ya, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları yüzde 0,5 artarak 403 bin 617 TEU'ya çıktı.

Transit konteyner miktarı arttı

AA'nın haberine göre, transit konteyner miktarı bu dönemde yüzde 9,4 artarak 196 bin 378 TEU'ya yükseldi.

En fazla işlem hacmi Ambarlı Liman Başkanlığı'nda yaşandı

En fazla konteyner elleçleme işlemi, Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti. Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 249 bin 74 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Burayı, Kocaeli ve Mersin liman başkanlıkları takip etti.

Yük miktarı yüzde 0,6 azaldı

Nisanda limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 azalarak 45 milyon 228 bin 212 ton oldu. Ocak-nisan döneminde elleçlenen yük miktarı ise yüzde 6,6 artarak 180 milyon 589 bin 493 ton olarak kayıtlara geçti. Nisanda limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalarak 13 milyon 117 bin 262 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise yüzde 5,3 azalarak 18 milyon 943 bin 699 ton oldu.

Limanlarda en fazla ham petrol elleçlendi

Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 7 milyon 001 bin 820 ton yük elleçlemesi gerçekleştirildi. Burayı, Aliağa ve İskenderun liman başkanlıkları takip etti.

Deniz yoluyla en fazla ABD'ye

Deniz yoluyla yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 312 bin 333 ton ile Amerika'ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. Bu ülkeyi, İtalya'ya ve İspanya'ya yapılan taşımalar izledi. İthalatta en fazla yük elleçlemesi 4 milyon 895 bin 821 ton ile Rusya'dan yapılan taşımalarda gerçekleşti.