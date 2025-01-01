Emekli maaşı ile ilgili tüm detaylar

Özel Haber

2025 yılı için uygulanacak asgari ücret yüzde 30 zam ile birlikte net 24 bin 104 lira oldu.

Emekli maaşları yılda iki kez belirleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte emeklilerin alacağı 6 aylık zam farkı da belli olacak.

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon açıklandı.

YÜZDE 14,57'LİK ZAM GARANTI

Yeni verilere göre, temmuz-kasım dönemindeki beş aylık enflasyon SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 14,57’lik bir zammı garantilendi.

REFAH PAYI

Son yıllardaki uygulamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu orana refah payı düzenlemesi yapıyor. Bu yıl da beklenen, emekli maaş artışının bu şekilde gerçekleşmesi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Şu anda 12 bin 500 lira olarak kullanılan en düşük emekli aylığının yükselip yükselmeyeceği de kamuoyunun gündeminde.

EKONOMİK KORDİNASYON KURULU'NDA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KONUŞULACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı için ocak ayında çalışma yapabileceklerini bildirerek şöyle konuştu:

İnşallah enflasyon oranları belli olduktan sonra ocak ayında yine Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda en düşük emekli aylığının da artırılması noktasında bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim.

NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?

SSK emeklileri maaşlarını ayın 17-26'sı arasında ve Bağkur emeklileri ise 25-28'i arasında alıyor.

2025 4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ocak ayının 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ocak ayının 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ocak ayının 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ocak ayının 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ocak ayının 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ocak ayının 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ocak ayının 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ocak ayının 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ocak ayının 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ocak ayının 26'sında.

2025 4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar Ocak ayının 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar Ocak ayının 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar Ocak ayının 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar Ocak ayının 28'inde.