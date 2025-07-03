Emekli zammı açıklandı mı, yüzde kaç? SSK, BağKur, Emekli Sandığı! Temmuz 2025 zammı...

Temmuz zammı, milyonların gündeminde...

Emekli maaşlarında yapılacak kesin artış Haziran ayı enflasyonu ile birlikte belli olacak.

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı rakamlarına göre emekliler şimdiden yüzde 15.09 zam almayı hak etti.

Haziran ayı beklentisine göre zamlı emekli maaşı hesaplamaları yapıldı

Zam oranları belli olduktan sonra Temmuz ayında düzenlemelerin yetişmediği durumda farklar ayrıca yatırılacak.

Peki SSK, Bağ-Kur emekli maaşları 2025 ne kadar zamlanacak? Yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar...

TEMMUZ 2025 EMEKLİ ZAMMI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verisini bugün saat 10.00'da açıkladı.

Bu veriyle birlikte 6 aylık toplam enflasyon oranı netleşecek ve emekliye yapılacak zam oranı da kesinleşmiş oldu.

Ocak (%6,70)

Şubat (%4,53)

Mart (%3,16)

Nisan (%3,18)

Mayıs (%3,37)

Haziran ayında enflasyon oranı aylık yüzde 1,37 yıllık ise yüzde 35,05 olarak kaydedildi.

Buna göre; Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 16,67, emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 15,57 oranında zam yapılacak.