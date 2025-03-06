Emekliler bayram ikramiyesi talebini dile getirdi

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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesinde artış beklediğini belirterek "Bayram ikramiyeleri, emeklilerimizin bütçesine katkı sağlayacak ve adına yakışır bir düzeye yükseltilmeli." dedi.

Ergün, emeklilere 2018'den itibaren dini bayramlarda ikramiye verilmeye başlandığını anımsattı.

"BAYRAM İKRAMİYESİ 1.000 LİRA OLDUĞUNDA KURBAN ALINIYORDU"

O dönem Ramazan ve Kurban bayramlarında 1.000'er lira olarak verilen ikramiyenin, yapılan artışlarla mevcutta her bir bayram için 3 bin lira olarak uygulandığını aktaran Ergün, şöyle konuştu:

Son yıllardaki yüksek enflasyon karşısında bayram ikramiyeleri ciddi oranda eridi. İkramiyelere enflasyonun oldukça altında yapılan artışlar sonucu, ikramiyeler emeklilerin bütçesine katkı sağlamaktan uzaklaştı. İkramiye uygulamasının başlatıldığı 2018 yılında 1.000 lirayla emeklilerimiz sıla-i rahim yapabiliyor ve küçükbaş kurban alabiliyordu. Maalesef, bugün mevcut ikramiye rakamıyla bunların gerçekleştirilmesi mümkün değil.

"İKRAMİYE EMEKLİLERİMİZİN BİR DERDİNE MERHEM OLMALI"

Her gün Türkiye'nin dört bir yanındaki yüzlerce emekliden ikramiyenin artırılması gerektiği yönünde telefon ve mesaj aldıklarını belirten Ergün, şu ifadeleri kullandı:

Milyonlarca emeklimiz, en düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 lira ile bir ay boyunca geçinmeye çalışıyor. Emekli aylıklarındaki artış oranının, çarşı ve pazardaki fiyatların artış oranının gerisinde kalmasıyla emeklilerimizin alım gücü düşüyor. Böyle bir tablo söz konusuyken bayram ikramiyeleri emeklilerimizin bir derdine merhem olmalı.

EN SON EMEKLİ İKRAMİYESİ 3 BİN LİRA OLDU