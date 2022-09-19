Emeklilik yatırım fonları güçlendirilecek

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zaman, emeklilik yatırım fonları ile ilgili açıklama yaptı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) İstanbul’da Fon Çalıştayı gerçekleşti.

Çalışaya, Türkiye’de 20. yılını doldurmaya hazırlanan Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) finansal aktör ve paydaşları katıldı.

SEDDK açıklamasına göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman’ın başkanlığını yürüttüğü çalıştayda, 382 emeklilik yatırım fonunun bulunduğu BES ekosisteminin geliştirilmesine yönelik öneriler masaya yatırıldı.

"Alınacak kararlar büyüme yolculuğunda fayda sağlayacak"

AA'nın haberine göre, toplantıdaki konuşmasına yer verilen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, "Portföy yönetim şirketlerinin sayısı rekabet açısından önem taşımakla birlikte, performansın ölçülmesi, ücretlendirilmenin gözden geçirilmesi, risk yönetiminin kurum içi yapılması, başta araştırma birimleri olmak üzere tüm organizasyonun güçlendirilmesi gibi yapısal konularda alınacak kararlar, sistemin büyüme yolculuğunda fayda sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"TL tasarrufların artırılması için bireysel emeklilik kilit rol oynayacak"

Sistemin tabana yayılması ve hacmin artması için başarılı fon yönetimi ile istikrarlı getiriye vurgu yapan Zaman, "Türkiye Ekonomi Modeli’nin en önemli amaçlarından biri olan TL tasarrufların artırılması konusunda bireysel emeklilik sistemi kilit rol oynayacaktır. Sistemi daha iyi bir noktaya taşımak için hep birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmamız BES’in arzu edilen büyüklüklere ulaşması bakımından büyük önem arz etmektedir. Atılan adımlarla BES 20. yılına çok daha güçlü girecek." değerlendirmesinde bulundu.

“BES'e verdiğimiz desteği sürdüreceğiz”

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül de finansal mimarinin gücüne dikkat çekerek, "Fon çeşitliliği sermaye piyasalarının derinleşmesine en önemli katkılardan birini sunmaktadır. Altyapısı güçlü şekilde kurgulanan sermaye piyasalarının regülatörü olarak biz de SPK mevzuatı çerçevesinde BES’te sunulan ürün yelpazesinin çeşitlendirilmesine yönelik yaptığımız çalışmalarla sistemin büyümesine verdiğimiz desteği sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.