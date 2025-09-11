Emlak vergisine yasal düzenleme geliyor

Emlak vergisi gündemdeki yerini koruyor...

Ciddi artış üzerine tepki çeken emlak vergisi için yasal düzenleme çalışması başlatıldı.

"VATANDAŞLARIMIZIN ŞİKAYETLERİNE DUYARSIZ KALAMAYIZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vatandaşların şikayet ettiği konuda tepkisiz kalmayacaklarını belirterek, "Şöyle, bu konu esas itibarıyla yerel yönetimlerin konusu. Yani belediyelerin, yerel yönetimlerin belirlediği rakamlar bunlar. Ve biz de vatandaşlarımızın şikayetlerine tabii ki duyarsız kalamayız." dedi.

Yılmaz, TRT Haber'de açıklama yaparken, "Özellikle hem fahiş artışlar hem de çok birbirinden farklılaşan artışlar olduğunu görüyoruz." bilgisini verdi.

YENİ YASAMA DÖNEMİ VURGUSU

Yılmaz, "Meclisimiz açıldığında bu kanuni düzenleme gerektiren bir şey. Meclisimiz açıldığında bu hazırlıklar meclisimizin takdirine gelecektir diye inanıyorum." açıklamasını yaparken şöyle konuştu:

Buradaki ana prensibimiz de şu; Tabii ki 4-5 yılda bir yapılıyor bu güncellemeler. Dolayısıyla bir miktar burada bir güncelleme olması normal. Yerel yönetimlerin finansmanının sürdürülebilirliği açısından da önemli ama bir taraftan da vatandaşımıza haksız, çok yüksek birtakım artışlarla vatandaşımıza bir maliyet çıkarılması da yanlış. Daha hem yerel yönetimlerin mali sürdürülebilirliğini hem de vatandaşın haksız bir fiyatla karşılaşmamasını sağlayacak bir denge kurmaya çalışacağız.

YIL SONU İŞARET EDİLDİ

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir de, artışların kabul edilemez olduğunu belirterek, ekim ayında emlak vergisi düzenlemesinin Meclis'e geleceğini söylemişti.

Demir'in verdiği bilgiye göre, müdahele, ya arsa birim fiyatlarına yapılacak ya da mevcut emlak vergisiyle karşılaştırma yöntemine gidilecek.

Demir, 2026'da uygulanacak emlak vergilerinde gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşların sıkıntıya düşmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tekliflerini sunacaklarını belirtirken şu bilgileri vermişti:

Müdahale edilecek iki yöntem var. Birincisi arsa birim metre karesine müdahale etmek, onu sınırlamak. Rayiç bedeline sınır getirmek. İkincisi de nihayetinde oluşacak emlak vergisinin mevcuduyla mukayese edildiğinde ona sınırlama getirmek. Bunun teknik çalışmalarını yapıyoruz. Teknik olarak bununla ilgili kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2026’dan önce çıkması gerekiyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL BELİRLENİYOR?

Emlak vergisi takdir komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyon, her ilçede belediye temsilcileri, vergi dairesi yetkilileri ve ilgili kamu görevlilerinden oluşuyor.

Komisyon, hukuki niteliği itibarıyla idari bir organ olduğu için, aldığı kararlar doğrudan mükelleflerin ödeyeceği emlak vergisini etkiliyor.

Bu komisyonun verdiği kararlar 4 yıl için geçerli. Komisyon 4 yılda bir toplanıyor.

Alınan karar 4 yıllık periyodun ilk yılı için doğrudan uygulanıyor. Ancak sonraki yıllar için yeniden değerleme oranında artış uygulanıyor.