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    Emtia piyasalarında altın fiyatları yükseldi, petrol yatay ilerliyor

    Emtia piyasalarında ons altında görülen yukarı yönlü hareket, dolar endeksinde görülen gevşeme ile devam ediyor. Döviz kurunda görülen yatay hareket gram altındaki yükselişi sınırlıyor.
    • DHA
    • 24.05.2021 - 10:03
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 10:08
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    Emtia piyasalarında altın fiyatları yükseldi, petrol yatay ilerliyor

    Küresel ekonomideki toparlanma belirtilerinin riske duyarlı varlıklara talebi artırmasına karşın, artan enflasyon baskısının etkisiyle yükselen altının ons fiyatı 1.880 doları da aştı.

    Avrupa ekonomisinde toparlanmaya ilişkin verilerin yanında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu üyelerinin petrol kesintilerine uyum oranının 113 düzeyinde olduğunun açıklanmasıyla yükselen petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

    EMTİA PİYASALARINDAKİ SPOT İŞLEMLERDE FİYATLAR

    Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde; Brent petrol yüzde 0,27 artışla 66,84 dolar, Batı Teksas yüzde 0,33 artışla 64,05 dolar, altın yüzde 0,15 artışla 1.883,44 dolar, gümüş yüzde 0,60 artışla 27,72 dolar, bakır yüzde 1,07 düşüşle 9,901 dolar, platin yüzde 0,01 artışla 1.171,71 dolar, paladyum yüzde 0,46 artışla 2.798,36 dolar düzeyindeydi.

    Emtia piyasalarında altın fiyatları yükseldi, petrol yatay ilerliyor #1

    İÇ PİYASADA, ALTIN FİYATLARI

    İç piyasada, gram altın 509 liraya, çeyrek altın 837 liraya, Cumhuriyet altını ise 3 bin 333 liraya yükseldi.

    Emtia piyasalarında altın fiyatları yükseldi, petrol yatay ilerliyor #2

    ABD’DEKİ PETROL SONDAJ KULESİ SAYISI ARTTI

    ABD’deki petrol sondaj kulesi sayısı, bir önceki haftaya göre 4 artarak toplamda 356’ya yükseldi. Son bir yıldaki artış 119’u buldu. OPEC+ grubu üyelerinin petrol kesintilerine uyum oranı nisan ayında yüzde 113 olarak gerçekleşti.

    Koronavirüs salgınının Asya kıtasında artmasına karşın petrol talebinde iyileşmelerin görüldüğü yetkililer tarafından belirtildi.

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