Emtia piyasası geçen hafta düştü

Merkez bankalarının faiz artırımları emtia fiyatlarını düşürdü.

Yüksek enflasyona ayar vermek için merkez bankaları faizleri artırınca ve "şahin" politika adımlarının devam edeceği beklentisiyle artan resesyon endişeleri düşüş eğilimi sürdü.

Fed'in faiz artırma kararı etkin

ABD Merkez Bankası (Fed), arka arkaya 3. kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitti ve agresif adımların gelecek dönemde de devam edeceği sinyali verdi. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC), federal fonlama oranını beklentiler doğrultusunda 75 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3,00-3,25 bandına çıkardı.

Merkez bankaları faiz artırmaya devam etti

Fed'in ardından İngiltere, Norveç, İsviçre, Tayvan, Güney Afrika, Endonezya ve Filipinler merkez bankaları da politika faizinde artırıma gitti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,25 ile son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Banka, böylece arka arkaya 7. kez faiz artırımına gitmiş oldu.

Dolar endeksi, 20 yılın zirvesinde

Dolar endeksi de gelişmiş ülke merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileriyle 20 yıl sonra tekrar 114 seviyesinin üzerine çıktı.

Altın yüzde 1,9 geriledi

Geçen hafta ons fiyatı 1.639 dolarla Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gören altının yüzde 1,9 gerilediği görüldü.

Gümüş yüzde 3,6, platin yüzde 5,7 ve paladyum da yüzde 3,2 değer kaybetti.

Bakırdaki değer kaybı yüzde 4

Metallerde de geçen hafta düşüşler etkili oldu.

Tezgah üstü piyasada bakır yüzde 4, alüminyum yüzde 3,6, kurşun ve nikel yüzde 3,4 azalış kaydetti.

Çin'in alüminyum ithalatının gerilemesi alüminyum fiyatlarında düşüşe neden oldu.

Doğalgaz yüzde 12,1 kayıp verdi

Geçen haftayı Brent petrol yüzde 5,4 ve New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgaz yüzde 12,1 kayıpla tamamladı.

Brent petrol, merkez bankalarının agresif adımlarından etkilenen başlıca emtialardan biri olurken, ülkelerin enerji kriziyle mücadelelerini yoğunlaştırması sonucu stok seviyelerinin yükselmesiyle doğalgaz fiyatları düştü.

Tarım emtiaları

Dolara olan talebin artması tarım emtiaları üzerinde baskı oluştururken, jeopolitik riskler ve iklim olayları da tarım emtialarını etkiledi. Tarım emtiaları, geçen hafta bir taraftan faiz artırımlarıyla düşerken, diğer taraftan jeopolitik riskler ve hava sıcaklıklarının artmasıyla yükseldi.

New York Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 2 arttı, soya fasulyesi yüzde 1,6, mısır yüzde 0,3 ve pirinç ise yüzde 2,5 düştü.

Pamuk yüzde 6,8 ve kakao yüzde 4,5 değer kaybederken, kahve yüzde 2,3 ve şeker yüzde 0,5 değer kazandı.

Buğday fiyatları, yükseldi.

Putin, geçen hafta kısmi seferberlik ilan etmişti.

Faiz artırımı beklentileri ve ekonomik büyümeye yönelik endişeler pamuk ve pirinci olumsuz etkilerken, Brezilya'da kurak hava ile beraber şeker arzına yönelik artan endişeler kahve ve şeker fiyatlarında yükselişe neden oldu.