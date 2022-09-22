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- En çok kripto para kullanan ülkeler arasında Türkiye ikinci oldu
En çok kripto para kullanan ülkeler arasında Türkiye ikinci oldu
- 22.09.2022 - 17:57
- Güncelleme : 22.09.2022 - 18:13
ABD'deki kripto trendlerini değerlendiren raporda, bu kez kripto para birimlerinin farklı ülkelerde kullanılma oranlarına da yer verildi.
Nijerya listenin lideri oldu
Bu verilere göre; Nijerya, son 1 ayda kripto para ticareti yapan yetişkin kullanıcıların yüzde 56'lık oranıyla en yüksek kripto aktivitesi görülen ülke oldu.
Türkiye ise Nijerya'nın hemen ardından gelen ikinci en çok kripto para borsası kullanan ülke oldu.
Türkiye kripto kullanan ülkeler içinde listenin ikinci sırasında
Türkiye, kripto para kullancıları sıralamasında listede ikinci sırada konumlandı.
Çin ve Japonya liste sonunda yer aldı
Buna karşın kripto para birimi ticaretini yasaklayan Çin ve Japonya, sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 7'lik aktivite oranlarıyla ticaretin en az görüldüğü ülkeler olarak öne çıktı.
Kripto cennetinde Türkiye, Nijerya'nın hemen ardından geliyor
DHA'nın haberine göre, yüzde 54'lük oranla Nijerya'nın bir adım gerisinde konumlanan Türkiye'yi Tayland, Pakistan, Vietnam, Birleşik Arap Emirlikleri ve Arjantin gibi ülkeler takip ediyor.