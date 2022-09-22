En çok kripto para kullanan ülkeler arasında Türkiye ikinci oldu

En çok kripto para kullanan ülkeler arasında Türkiye ikinci oldu

Küresel araştırma şirketi Morning Consult tarafından hazırlanan araştırma raporuna göre Türkiye, kripto ticareti yapan ülkeler arasında listede 2. sırada yer aldı.

ABD'deki kripto trendlerini değerlendiren raporda, bu kez kripto para birimlerinin farklı ülkelerde kullanılma oranlarına da yer verildi.

Nijerya listenin lideri oldu

Bu verilere göre; Nijerya, son 1 ayda kripto para ticareti yapan yetişkin kullanıcıların yüzde 56'lık oranıyla en yüksek kripto aktivitesi görülen ülke oldu.

Türkiye ise Nijerya'nın hemen ardından gelen ikinci en çok kripto para borsası kullanan ülke oldu.

Türkiye kripto kullanan ülkeler içinde listenin ikinci sırasında

Türkiye, kripto para kullancıları sıralamasında listede ikinci sırada konumlandı.

Çin ve Japonya liste sonunda yer aldı

Buna karşın kripto para birimi ticaretini yasaklayan Çin ve Japonya, sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 7'lik aktivite oranlarıyla ticaretin en az görüldüğü ülkeler olarak öne çıktı.

Kripto cennetinde Türkiye, Nijerya'nın hemen ardından geliyor

DHA'nın haberine göre, yüzde 54'lük oranla Nijerya'nın bir adım gerisinde konumlanan Türkiye'yi Tayland, Pakistan, Vietnam, Birleşik Arap Emirlikleri ve Arjantin gibi ülkeler takip ediyor.