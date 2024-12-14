En düşük emekli maaşı beklentisi: 15 bin lira

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SSK ve Bağkur'dan emekli olan vatandaşlar, kök maaşları eğer 12 bin 500 liradan düşükse yine de 12 bin 500 lira alıyor.

"En düşük emekli maaşı" olarak tanımlanan bu maaşın, önümüzdeki 6 ay için yine artırılması beklentisi taşınıyor.

6 AYLIK ENFLASYON ORANI BEKLENİYOR

Ocak 2025'te uygulanacak SSK ve Bağkur emekli maaşı zamları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenirken, bu verilerden 5'i belli oldu ve şimdi sadece aralık ayı enflasyonu bekleniyor.

SGK ve Bağkur emeklileri şimdiden yüzde 14,57'lik zam farkını elde etmiş oldu. Bu rakama aralık ayında gelecek enflasyon farkı da eklenecek.

Bu şartlarda beklentiler, emekli maaşına zam yansımasının yüzde 16-17 olması doğrultusunda.

UZMANLARIN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BEKLENTİSİ: 15 BİN LİRA

Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zammı beklerken "en düşük emekli maaşı"nın ne olacağına dair uzmanların yorumu, 12 bin biradan 15 bin liraya çıkması doğrultusunda birleşiyor.