En düşük emekli maaşında senaryolar

AK Parti, en düşük emekli aylığına ilişkin rakamı belirlemek için verilerin değerlendirildiği, Hazine'ye maliyet hesaplarının sunulduğu bir toplantı gerçekleştirdi.

Ardından dün ikinci kez toplanan heyet, rakamı kararlaştırıldı.

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı.

KANUN TEKLİFİ BUGÜN TBMM BAŞKANLIĞI'NDA

En düşük emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, bugün Abdullah Güler tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

4 MİLYON 110 KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Emeklilerin arasındaki 4 milyon 110 bin kişi, en düşük maaşı alıyor.

ŞU ANDA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI: 16 BİN 881

Bu rakam 2025’in ikinci yarısında 16 bin 881 TL olarak uygulandı.

6 AYLIK ENFLASYON ORANI: YÜZDE 12,19

Aralık 2025 ayının enflasyonu açıklandı, SSK ve Bağ-Kurluların, memur ve memur emeklilerinin 6 aylık maaş zam hesabı ortaya çıktı. Buna göre SSK, Bağ-Kur emeklisi yüzde 12,19 zam aldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ZAM SENARYOLARI

1. SENARYO: 18 BİN 939 LİRA

Mevcut en düşük emekli maaşının, 6 aylık kesinleşen yüzde 12,19’luk zam oranı doğrultusunda 2 bin 57 lira artışla 18 bin 939 liraya yükselmesi bekleniyor.

2. SENARYO: 20 BİN LİRA

Bu senaryoda, 6 aylık yüzde 12,19’luk zam oranına ek olarak refah payı da devreye giriyor. Buna göre en düşük emekli maaşının 3 bin 119 lira artışla 20 bin liraya çıkarılması öngörülüyor.

3. SENARYO: 21 BİN LİRA

Refah payının daha yüksek tutulduğu bu seçenekte ise, en düşük emekli maaşının 6 aylık yüzde 12,19’luk zam oranı ve ilave düzenlemeyle birlikte 4 bin 119 lira artarak 21 bin liraya yükselmesi gündemde.