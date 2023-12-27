Enflasyonla mücadele öne çıktı! Ekonomide 2023 böyle geçti Türkiye için 2023 gündemi çok yoğun geçti. Fahiş fiyat artışını aşağıya çekmek için alınan kararlar ve denetimlerle piyasada denge sağlanmaya çalışıldı. Genel seçimlerin ardından da yeni ekonomi yönetiminin yürüttüğü para politikası ile enflasyonun düşürülmesine odaklanıldı.

AA

Koronavirüs salgınından sonra başlayan Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel fiyat artışları ile birlikte merkez bankalarının faiz politikalarının etkisi Türkiye'de de hissedildi.

Türkiye'de 2023'te ekonomi alanında; ilk Togg'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilmesi, ilk yerli ve milli gözetleme uydusu İMECE'nin uzaya fırlatılması, TCG Anadolu'nun Türk donanmasının hizmetine girmesi öne çıkan olaylardan oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılının ilk günlerinde 2022 yılına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı.

İhracat rekorları kırıldı

2022 yılında ihracat, önceki yıla göre yüzde 12,9 artışla 254,2 milyar dolara çıkarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı.

İhracat rekorları 2023 yılında da devam ederken yılın ilk ayında, en yüksek ocak ayı ihracatı yakalandı.

Asrın felaketi depremler nedeniyle şubat ayında ihracat gerilerken, alınan tedbirlerle mart ayında yeniden yükselişe geçerek yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolara çıktı ve tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı kaydedildi.

Türkiye'nin ihracatı, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler ve Kurban Bayramı tatili gibi etkenlerle bazı aylarda gerileme gösterse de yılın genelinde aylık bazda rekor kırmaya devam etti.

EYT sorunu çözüldü

Vatandaşların enflasyon karşısında korunmasına yönelik adımlar atılırken, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme hayata geçirildi.

"Yeni Evim" kampanyası

Konut arzının artırılması ve orta gelirlilerin uygun koşullarda konuta kavuşması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca "Yeni Evim" kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda, yararlanıcılara düşük faizli kredi imkanıyla ödeme kolaylıkları sağlanırken, inşaat şirketleri de konut arzının artırılması için desteklendi.

Kahramanmaraş merkezli depremler

Türkiye şubatta Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı. Can kayıpları ve sosyal hayattaki yıkımların yanı sıra bölgenin büyüklüğü sebebiyle ekonomi de yara aldı.

Depremin ekonomik bilançosu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının raporuyla gözler önüne serildi. Asrın felaketinin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükünün yaklaşık 2 trilyon lira (103,6 milyar dolar) düzeyinde olduğunun tahmin edildiği açıklandı.

Teknoloji yatırımları

Teknoloji yatırımları yılın ilk aylarında hayalleri gerçeğe dönüştürdü. İlk Togg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edildi. İlk yerli ve milli gözetleme uydusu İMECE uzaya fırlatılırken, Türkiye'nin ilk uzay yolcuları belli oldu.



TCG Anadolu Türk donanmasının hizmetine girerken, Ankara-Sivas hızlı tren hattı açıldı.

Ekonomi yönetimi değişti

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine, daha önce de bakanlık ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı yapan Mehmet Şimşek atandı.

Daha önceki kabinelerde ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı ve bakanlık görevleri üstlenen Cevdet Yılmaz da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına Hafize Gaze Erkan getirildi.

Türkiye ekonomisi, 12 çeyrektir kesintisiz büyüdü

Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4, ikinci çeyreğinde ise yüzde 3,9 büyüme gösterirken, ikinci çeyrek sonunda ülke, 12 çeyrektir kesintisiz büyüdü. Yeni OVP'de büyümenin 2024'te yüzde 4, 2025'te yüzde 4,5, 2026'da yüzde 5 olması öngörüldü.

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 5,9 büyüme kaydetti. Türkiye, verisi açıklanan G-20 ve Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi oldu.

İşsizlik oranı tek haneye düştü

İşsizlik oranı da aylık ve çeyrekler itibarıyla düşüşünü sürdürdü. İşsizlik yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,7 olarak kaydedildi. Böylece işsizlik oranı, 20 çeyrek sonra tek haneye geriledi.

Türkiye'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,5 puanlık azalışla Kasım 2012'den bu yana en düşük seviye olan yüzde 8,5'e geriledi. İşsizlik 11 yılın en düşük seviyesini gördü.

İkinci el otomobil satışı düzenlendi

Ticaret Bakanlığı'nın, ikinci el otomobil satışına yönelik düzenlemeleri de bu dönemde öne çıktı. Bakanlık, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına kısıtlama getirdi.

Uluslararası temaslar arttı

Bu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerde önemli adımlar atıldı. Yılmaz ve Şimşek'in ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu ülkeye bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ülkeyle toplam tutarı 50,7 milyar dolar olan 13 anlaşma imzalandı.

Dijital Vergi Dairesi devreye alınıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında tüm vergisel işlemlerin elektronik ortamda yapılacağı Dijital Vergi Dairesi'ni devreye alacaklarını duyurdu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)