Engin Tuncer: Gayrimenkul biriktirmek kul hakkına girer

Günümüzde yatırımcıların ağırlıklı olarak gayrimenkul yatırımlarını tercih ettiği bir ortamda, Türkiye’de “kolonya” denildiğinde ilk akla gelen markalardan Eyüp Sabri Tuncer’in yöneticisinin, konuya ezber bozan bir hassasiyetle yaklaşması dikkat çekti.

Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, Bloomberg HT'nin "İşte Zirve" programında, konut piyasasında yaşanan fiyat artışları ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Bir kişinin çok sayıda daireye sahip olmasının kul hakkına girdiğini vurgulayan Tuncer, hem anayasal hem de dini açıdan barınma hakkının temel bir hak olduğunun altını çizdi.

“BARINMA HAKKI ANAYASAL VE DİNİ BİR HAKTIR”

Engin Tuncer, bir kişinin 15, 20, 50 hatta 100 daireye sahip olmasının toplumsal adaleti zedelediğini belirterek, “Gayrimenkul biriktirmek insanların barınma hakkını elinden almaktır. Bu durum hem Anayasa’ya, hem Medeni Kanun’a hem de dinimize göre kul hakkına girer.” ifadelerini kullandı.

Tuncer, yatırımcıların daha proje aşamasındayken ucuz olduğu gerekçesiyle konutlara yönelmesinin fiyatları hızla artırdığını dile getirerek, “Üçüncü ayda başka, beşinci ayda başka, teslimde ise iki-üç katına çıkan fiyatlarla gerçek ihtiyacı olan insanların ev alması engelleniyor.” dedi.

“İHTİYACI OLAN EV ALAMIYOR, YÜKSEK BEDELLE KİRALIYOR”

Bu sürecin dar ve orta gelirli vatandaşları mağdur ettiğini ifade eden Tuncer, “İnsanlar ev sahibi olamayınca, aynı konutları daha sonra çok daha yüksek bedellerle kiralamak zorunda kalıyor. Bu da barınma hakkının fiilen ortadan kalkması anlamına geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

"BİZİM AİLEMİZDE KİMSENİN İKİNCİ BİR DAİRESİ YOKTUR"

Kendi aile ve şirket anlayışlarını da açıklayan Engin Tuncer, şu ifadeleri kullandı:

Bizim ailemizde kimsenin ikinci bir dairesi yoktur. Bir insanın ihtiyacı neyse o alınır; oturulacak bir ev alınır ve orada biter. Değişmesi gerekiyorsa satılır, yenisi alınır. Bizden sonra gelecek birinin hakkına tecavüz etmeyiz.

“AİLEMİZDE VE ŞİRKETİMİZDE KİRALIK GAYRİMENKUL YOK”

Tuncer, Sabri Tuncer firmasının sahiplerinin ve aile bireylerinin hiçbirinin kiraya verilen bir gayrimenkulü bulunmadığını vurgulayarak, “Ne şirketimizin ne de ailemizden hiç kimsenin kirada tek bir mülkü yoktur.” dedi.