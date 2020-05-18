Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizden yurt dışına döviz kaçıranlarla ilgi asla merhametimiz olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, yurt dışına döviz kaçırarak ülke ekononomisini zor duruma sokmaya çalışanlara net bir uyarı yaptı.

"ASLA MERHAMETLİ OLMAYACAĞIZ"

Erdoğan, "Türkiye diğer alanlarla birlikte ekonomide de uğradığı saldırıya karşı mücadele etmektedir. 2018 Ağustos'unda maruz kaldığımız sinsi saldırının ardından aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz mekanizmalar sayesinde bu atağı boşa çıkarmayı başardık. Bu saldırıların ardındaki hazımsızlığı gayet iyi biliyoruz. Ülkemize karşı bu tür kumpaslara girişenlere bunun bedelini ödetiyoruz. Doğrudan veya dolaylı olarak bu alçak oyunlara dahil olanları takip ediyoruz. Ülkemizden yurt dışına döviz kaçıranlara asla merhametli olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan yurt dışına döviz kaçıranlara uyarı VİDEO