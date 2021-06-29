Türkiye'nin ilk yüzer sıvı doğalgaz (LNG) depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi'ye LNG naklinin başladığı bildirildi.

Hatay'ın, Dörtyol ilçesinde Botaş-Dörtyol FSRU Terminali'ndeki Ertuğrul Gazi'nin yanına römorkörler yardımıyla yanaşan Bahama bandıralı Berge Arzew gemisi, Cezayir'den yüklediği LNG'yi Ertuğrul Gazi'ye aktarıyor.

GEMİDEN GEMİYE TRANSFER

Gemiden gemiye yapılan transferin 2 Temmuz Cuma günü tamamlanması planlanıyor.

132 BİN METREKÜP DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ

Berge Arzew, Ertuğrul Gazi'ye bu sürede 132 bin metreküp LNG nakledecek. Ertuğrul Gazi bunu yaklaşık 85 milyon metreküp doğalgaza dönüştürecek.

Ertuğrul Gazi'ye ilk LNG nakli başladı VİDEO

DOĞALGAZI KENDİ DEPOSUNDA DA TUTABİLİR, AKTARABİLİR DE

Nakledilen LNG'yi üzerindeki ünitelerde gazlaştırma özelliğine sahip Ertuğrul Gazi, talebe ve ihtiyaca göre bu gazı kendi deposunda tutabildiği gibi doğalgaz boru hattı sistemine de aktarabiliyor.

ERTUĞRUL GAZİ GEMİSİ'NİN ÖZELLİKLERİ:

295 metre boy, 46 metre ene sahip Ertuğrul Gazi'nin 63 metre yüksekliği bulunuyor. Geçen yıl Güney Kore'de üretilen gemi, günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesiyle dünyada kapasitesi en yüksek gemilerin başında geliyor.

Geminin LNG depolama kapasitesi 170 bin, gaz olarak depolama kapasitesi ise 110 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

25 HAZİRAN'DA HİZMETE GİRDİ

Ertuğrul Gazi, 25 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girmişti.