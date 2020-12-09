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    Erzincan havzasında desteklenecek ürünler belli oldu

    Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında Erzincan ve ilçelerinde 2021 yılında desteklenecek 21 ürün açıklandı.
    • İHA
    • 09.12.2020 - 10:17
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    Erzincan havzasında desteklenecek ürünler belli oldu

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında, Türkiye’de arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi-sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli 21 üründe sertifikalı tohumluk kullanım, fark ödemesi, yem bitkileri, fındık alan bazlı gelir destekleme uygulamaları yürütülmekte.

    2021 üretim yılında tarım havzalarında desteklenecek ürünlerin belirlenmesi amacıyla; iklim, toprak, topoğrafya, su kısıtı, istatistiki veriler, ekim nöbeti ve il/ilçe müdürlükleri ile STK önerileri birlikte değerlendirilerek ürün listeleri oluşturuldu.

    Bu ürünler, buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytin-zeytinyağı, patates, soğan (kuru) ve yem bitkileri) mazot-gübre olarak sıralandı.

    Erzincan havzasında desteklenecek ürünler belli oldu #1

    ERZİNCAN’DA İLÇELERE GÖRE DESTEKLENECEK ÜRÜNLER

    Erzincan’da buna göre; merkezde arpa, buğday, kuru fasulye, nohut, soya, tritikale, yem bitkileri, yulaf, patates, soğan (kuru).

    Çayırlı’da arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, nohut, soya, tritikale, ayçiçeği (yağlık), yem bitkileri, patates.

    İliç’te arpa, buğday, nohut, yem bitkileri, yulaf.

    Kemah’ta arpa, buğday, kuru fasulye, tritikale, yem bitkileri, yulaf. Kemaliye’de arpa, buğday, kuru fasulye, nohut, tritikale, yem bitkileri, yulaf.

    Otlukbeli’de arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, tritikale, yem bitkileri, yulaf.

    Refahiye’de arpa, buğday, kuru fasulye, nohut, tritikale, yem bitkileri, yulaf, patates.

    Tercan’da arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, nohut, soya, tritikale, yem bitkileri, yulaf, patates.

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