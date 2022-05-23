Petrol
111.17
1.07%
Euro
16.8568
0.33%
Dolar
15.899
0.17%
Altın
947.58
0.53%
Borsa
2396
1.00%
Bitcoin
486.318
2.64%
BTXN Coin
13.57
3.27%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Erzurum'da 4 ayda 131 marka üretildi

    TÜRKPATENT, nisan ayı ve ocak-nisan ayı marka başvuru ve patent verilerini paylaştı. Ülkede marka başvurusunun en yüksek olduğu il İstanbul olurken, Erzurum da ilerleme kaydetti.
    • 23.05.2022 - 09:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erzurum'da 4 ayda 131 marka üretildi

    TÜRKPATENT'in açıkladığı verilere göre, Erzurum’dan nisan ayında 39, bu yılın ilk 4 ayında ise 131 marka başvurusunun yapıldı.

    Erzurum marka başvuru sayısı yüksekliği bazında ülke illeri sıralamasında 41, Bölge illeri sıralamasında ise Malatya ve Elazığ’ın ardından 3’üncü sırayı aldı.

    İHA'nın haberine göre, TÜRKPATENT nisan ayı iller marka başvuru dağılımını paylaştı. Erzurum’dan Nisan ayında 39, bu yılın ilk 4 ayında ise 131 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi.

    En fazla marka başvurusunda İstanbul önde

    Erzurum marka başvurusu iller sıralamasında 41’inci oldu. Ülkede marka başvurusunun en yüksek olduğu 45 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Muğla, Mersin, Kayseri, Denizli, Hatay, Balıkesir, Eskişehir, Sakarya, Samsun, Aydın, Manisa, Tekirdağ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Afyon, Kahramanmaraş, Trabzon, Çanakkale, Malatya, Isparta, Mardin, Rize, Ordu, Sivas, Elazığ, Niğde, Nevşehir, Çorum, Düzce, Kütahya, Yalova, Erzurum, Edirne, Kırklareli, Karaman, Aksaray olarak açıklandı.

    Doğu Anadolu Bölgesi marka başvuruları

    TÜRKPATENT verilerine göre, yılın ilk iki ayında Erzurum'un da içinde bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi illeri, Malatya’dan 218, Elazığ’dan 166, Erzurum’dan 131, Van’dan 91, Ağrı’dan 43, Erzincan’dan 49, Kars’tan 39, Bitlis’ten 34, Muş’tan 26, Bingöl’den 34, Iğdır’dan 21, Ardahan’dan 28, Hakkari’den 13, Tunceli’den 19 marka başvurusu kaydedildi.

    Erzurum da 4 ayda 131 marka üretildi #1


    İlginizi Çekebilir

    Kuruluş Osman 95. bölüm fragmanı: Osman Bey'in hatunu Bala ölüm döşeğinde!
    Medya

    Kuruluş Osman 95. bölüm fragmanı: Osman Bey'in hatunu Bala ölüm döşeğinde!

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    İsrail mahkemesi, Yahudilerin Mescid-i Aksa'da yüksek sesle ibadetine onay verdi
    Dünya

    İsrail mahkemesi, Yahudilerin Mescid-i Aksa'da yüksek sesle ibadetine onay verdi

    Görüş Bildir