Erzurum'da 4 ayda 131 marka üretildi

TÜRKPATENT, nisan ayı ve ocak-nisan ayı marka başvuru ve patent verilerini paylaştı. Ülkede marka başvurusunun en yüksek olduğu il İstanbul olurken, Erzurum da ilerleme kaydetti.

TÜRKPATENT'in açıkladığı verilere göre, Erzurum’dan nisan ayında 39, bu yılın ilk 4 ayında ise 131 marka başvurusunun yapıldı.

Erzurum marka başvuru sayısı yüksekliği bazında ülke illeri sıralamasında 41, Bölge illeri sıralamasında ise Malatya ve Elazığ’ın ardından 3’üncü sırayı aldı.

İHA'nın haberine göre, TÜRKPATENT nisan ayı iller marka başvuru dağılımını paylaştı. Erzurum’dan Nisan ayında 39, bu yılın ilk 4 ayında ise 131 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi.

En fazla marka başvurusunda İstanbul önde

Erzurum marka başvurusu iller sıralamasında 41’inci oldu. Ülkede marka başvurusunun en yüksek olduğu 45 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Muğla, Mersin, Kayseri, Denizli, Hatay, Balıkesir, Eskişehir, Sakarya, Samsun, Aydın, Manisa, Tekirdağ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Afyon, Kahramanmaraş, Trabzon, Çanakkale, Malatya, Isparta, Mardin, Rize, Ordu, Sivas, Elazığ, Niğde, Nevşehir, Çorum, Düzce, Kütahya, Yalova, Erzurum, Edirne, Kırklareli, Karaman, Aksaray olarak açıklandı.

Doğu Anadolu Bölgesi marka başvuruları

TÜRKPATENT verilerine göre, yılın ilk iki ayında Erzurum'un da içinde bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi illeri, Malatya’dan 218, Elazığ’dan 166, Erzurum’dan 131, Van’dan 91, Ağrı’dan 43, Erzincan’dan 49, Kars’tan 39, Bitlis’ten 34, Muş’tan 26, Bingöl’den 34, Iğdır’dan 21, Ardahan’dan 28, Hakkari’den 13, Tunceli’den 19 marka başvurusu kaydedildi.